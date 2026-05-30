PSG bicampeón de la Champions League

Marquinhos levanta el trofeo tras la victoria en la final de la Liga de Campeones de la UEFA, el sábado 30 de mayo, en el Puskás Arena de Budapest.

Paris Saint-Germain se coronó este sábado campeón de la Champions League con un triunfo en la definición por penales ante el Arsenal inglés, después de un empate 1-1 en tiempo reglamentario. El técnico español Luis Enrique, que ya había sido campeón de la máxima competencia de clubes europea con Barcelona en 2015 (con Luis Suárez en el equipo), obtuvo su tercera orejona a nivel individual y condujo a PSG a lo más alto por segundo año consecutivo, ratificando una supremacía a nivel continental que fue notoria en las últimas temporadas.

Sin embargo, la final de este sábado fue muy diferente a la del año anterior, en la que el equipo parisino desplegó todo su poderío futbolístico para imponerse 5-0 ante el Inter de Milán, casi con el mismo equipo titular que ingresó este sábado al Puskás Arena de Budapest, con la única excepción de que en el arco estuvo el ruso Matvey Safonov, ya afirmado como titular, en lugar de Gianluigi Donarumma, quien ahora está en el Manchester City.

Vitinha, del Paris Saint-Germain, y Declan Rice del Arsenal, disputan el balón durante la final de la Liga de Campeones de la UEFA, el sábado 30 de mayo, en el Puskás Arena de Budapest. Foto: Nicolas Tucat / AFP

El Arsenal, un equipo que el español Mikel Arteta fue construyendo y consolidando en los últimos tiempos, que viene de obtener la ansiada Premier League después de 22 años de sequía y de un par de temporadas en las que se les escapó por poco (en Inglaterra, casi como una excepción, el título doméstico puede pesar más que el continental), se destaca por una férrea organización defensiva —liderada por la zaga del brasileño Gabriel Magalhães y el francés William Saliba, aunque cabe mencionar al arquero español David Raya— a partir de la cual el equipo despliega sus armas ofensivas. El equipo inglés tuvo en la final la fortuna de encontrar el gol a los 5 minutos de juego, con lo que después apostó a sus probadas credenciales para cerrarse atrás y blindar el resultado.

El gol inglés se originó con una jugada en mitad de campo, en la que PSG estaba posicionado en ataque. La pelota derivó hacia la última zona del PSG y Marquinhos, el zaguero brasileño capitán del equipo francés, quiso sacarla hacia adelante, pero el balón rebotó en Leandro Trossard y le quedó a Kai Havertz, que recibió y arrancó en velocidad por la banda izquierda. El alemán, que ya había anotado el gol del título de Champions del Chelsea en 2021 ante el City, encaró por la punta y miró al medio a ver si venía un compañero para definir, pero, sin muchas opciones de pase, decidió ejecutar directo y la clavó arriba al primer palo para poner la ventaja parcial cuando todavía no se había armado el partido.

Hinchas del Paris Saint-Germain celebran el gol del empate de su equipo mientras siguen el partido en pantalla gigante desde el estadio Parque de los Príncipes, en París, el sábado 30 de mayo. de 2026. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

Así, las estadísticas reflejan la superioridad en el juego del PSG, con 19 tiros contra 5 de los ingleses, con un 72% de posesión y con más de 700 pases ante los poco más de 150 que dio el Arsenal.

Pero las estadísticas no son el juego: en el partido, el Arsenal no sufrió grandes sobresaltos cuando estaba en ventaja, aunque sí resignó el ataque y la pelota. Los parisinos lejos estuvieron de mostrar el juego ofensivo vertiginoso y punzante que lo caracteriza, bien neutralizado por los ingleses.

De todos modos, igualaron el partido con un tiro penal, tras una falta en el área que el español Christian Mosquera, hoy lateral derecho de los gunners, le hizo a Khvicha Kvaratskhelia, el brillante georgiano que es clave en el mencionado juego ofensivo parisino, junto con sus compañeros de ataque franceses, Désiré Doué y Ousmane Dembélé, también sin grandes luces esta jornada en Budapest. Dembelé convirtió desde los doce pasos promediando el complemento y París se fue a buscar la victoria, pero volvió a chocarse con una defensa que cerró bien todos sus caminos.

En la definición por penales, no hubo participación estelar de los arqueros. Eberechi Eze falló el suyo para Arsenal y después Nuno Mendes erró para el PSG. Gabriel Magalhaes tuvo en sus pies el último de los ingleses y estaba obligado a convertir, pero la levantó y así se fue el torneo. París Saint-Germain retiene la corona de rey de Europa.

Luis Enrique tras coronarse campeón luego de ganar la final de la Liga de Campeones de la UEFA, el sábado 30 de mayo, en el Puskas Arena de Budapest. Foto: Franck Fife, AFP

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