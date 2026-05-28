Así se juega la tercera fecha del Intermedio 2026

Con Peñarol y Nacional como líderes de sus respectivas series, luego de las dos primeras etapas de competición, este viernes se pone en marcha la tercera fecha del Intermedio.

Carboneros y tricolores fueron los únicos que sumaron dos victorias consecutivas para despegarse desde el arranque del torneo corto, aunque cabe señalar que el partido entre Juventud y Danubio correspondiente a la segunda fecha, por la serie B, fue postergado debido a la participación del equipo pedrense en la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Sergio Blanco debutaron en el Intermedio con victoria 2-0 sobre Progreso, por lo que, si le ganan a la franja, igualarían a Nacional en la punta de la serie.

Cerro Largo y Racing quieren darle captura al líder

Dos partidos de la serie A abrirán la fecha, con los perseguidores de Peñarol buscando sumar para arrimarse. Este viernes a las 19.30 Cerro Largo recibirá a Cerro en el Ubilla de Melo. El arachán, sin Danielo Núñez, que se tomó licencia durante el Intermedio por motivos personales, y con su asistente, Ignacio Ordóñez en la dirección técnica interina, viene de vencer 3-0 a Boston River en el mismo escenario y quiere extender la racha ganadora para igualar, al menos momentáneamente, al carbonero en la punta. Pero Cerro viene de cumplir con la famosa máxima futbolera técnico que debuta gana y, de la mano de Alejandro Capuccio, quiere empezar a cambiar la pisada, apoyado en la buena victoria frente a Central Español.

El sábado a las 10.00 será el turno de Racing. El líder de la tabla anual dejó dos puntos por el camino en su último empate sin goles con Liverpool, lo que le permitió a Peñarol acortar distancia en la acumulada tras ganarle a Defensor Sporting. El violeta es justamente el rival de la escuelita en el Parque Roberto y llega también con director técnico interino y debutante tras la salida de Román Cuello. Gerardo Miranda dirigirá el violeta en busca de su primera victoria en el torneo ante un Racing que pretende mantener su ventaja actual en la anual y meterle presión a Peñarol en el torneo.

El fin de semana se jugará toda la serie B

El sábado de tarde, por la serie B, la actividad se trasladará a Jardines del Hipódromo, donde Danubio recibirá a Progreso. Son dos de los equipos con las campañas más flojas de la temporada, que están en el fondo tanto de la tabla anual –junto con Cerro– como de la del Intermedio: son los únicos dos de la serie que no han sumado. Franjeados y gauchos van por puntos clave, que den algo de respiro y tranquilidad, ante un rival directo en la zona baja.

Los otros tres partidos de la serie B se jugarán el domingo. A las 10.00, Albion, de sorprendente campaña tras su ascenso, quiere volver a la senda del triunfo después de caer ante Nacional y empatar con Wanderers. Los dirigidos por Federico Nieves recibirán en el Franzini a un Montevideo City Torque que llega con el ánimo bien arriba después de su enorme fase de grupos en la Sudamericana. Resta ver cómo responden los jugadores de Marcelo Méndez en su regreso a la competencia local, tras un gran desgaste físico y emocional ante Gremio en Porto Alegre.

Juventud, que también viene de la competencia internacional, pero con peor suerte, y Montevideo Wanderers, que sumó dos empates en el torneo, continuarán con el fútbol el domingo de tarde, a las 15.00, en el Parque Artigas. Ambos mantienen chances de mezclarse en puestos de definición de la serie B.

Deportivo Maldonado recibirá a Nacional y pinta para partidazo el domingo a segunda hora en el Domingo Burgueño Miguel. El equipo fernandino está bien arriba en la anual –segundo, con la misma cantidad de puntos que Peñarol– y sabe hacerse fuerte en casa, donde, en el último antecedente frente al tricolor (en el Apertura), se impuso 4-2. El equipo de Jorge Bava, que parece estar saliendo a flote después de la decepción internacional y el magro cierre del Apertura, buscará ratificar la remontada en el Campus para mantenerse arriba.

Con satisfactoria simetría, dos juegos de la serie A cerrarán la fecha el lunes. En el Campeones Olímpicos de Florida, a las 15.00 chocarán Boston River y Liverpool, dos equipos que han rendido por debajo de lo esperado en la temporada y esperan encauzar su camino para la segunda mitad de la temporada.

A las 20.00, en el Campeón del Siglo, Peñarol recibirá a Central Español. Ya fuera de la competencia internacional, el equipo de Diego Aguirre sentirá ante su hinchada la obligación de imponerse para dejar atrás el mal trago de la Libertadores y empezar a perfilar un campeonato que es ahora su máximo y principal objetivo. Enfrente tendrá a un palermitano que ha sido consistente a lo largo de la temporada, más allá del último traspié en el Tróccoli, que ocupa puestos de clasificación internacional y que tiene con qué complicarlo.

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