Copa Sudamericana: Juventud no pasó pero hizo un campañón

Sebastián Guerrero, de Juventud, y Kevin Becerra, de Cienciano, el 27 de mayo, por la fase de grupos de la copa Sudamericana, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco.

El equipo de Las Piedras empató 1-1 con Cienciano en la altura de Cusco y no le dio para avanzar a los playoffs.

A pesar de que hizo un partido digno del recuerdo, como todos los que jugó en este recordable semestre internacional —primero en Libertadores y después en Sudamericana—, el empate 1-1 en la altura de Cusco ante Cienciano no permitió que Juventud siguiera adelante en el campeonato, quedando apenas a un punto de la clasificación.

Fue un partidazo de los de Sergio Blanco, que empezaron perdiendo en la primera parte con un gol de cabeza de Kevin Becerra tras un córner, y encontraron el empate que dio calor a la esperanza en el segundo tiempo, también después de un tiro de esquina, cuando el argentino Emanuel Cecchini conectó de cabeza para mandar la pelota a la red. Tuvo al final dos o tres jugadas para ganarlo y clasificar, pero no pudo ser. Si repasamos los seis partidos de este grupo, Juventud pudo haber ganado por lo menos cuatro y no perder ninguno, pero dejó puntos increíbles sobre el final, como el empate de Cienciano en el Centenario o el triunfo de Mineiro en el Mineirão. Ya está, ya fue, pero fue muy bien, muy lindo.

Un equipo de respeto

Independientemente del resultado, hay que resaltar la actitud del equipo de Juventud. Qué cuadro noble este pedrense, que ha hecho un campañón internacional. El partido en la altura de Cusco representaba ya de por sí una instancia complicadísima y, sin embargo, el equipo que en estos últimos meses ha tenido una acción de superación en el torneo local y en lo internacional, bajo la dirección técnica de Sergio Chapita Blanco, asumió el juego como tenía que hacerlo: bien plantado, sí, pero buscando todas las veces que podía la acción que permitiera generar el ataque limpio para intentar el gol.

El equipo de Las Piedras utilizó una y otra vez el recurso de tener la pelota y jugarla de pie a pie, buscando espacios para poder llegar al arco de enfrente, y a los 7 minutos lo hizo con un poderosísimo remate de Facundo Pérez que el arquero peruano sacó al córner de manera increíble.

Cuando Juventud lo estaba haciendo de muy buena manera y dominando por completo cualquier acción de sus rivales, el equipo pedrense perdió de manera casi infantil una pelota en la última línea y eso generó un remate de Alejandro Hohberg que Sosa —quien fue el que propició la falla— sacó al córner. Allí Juventud probó el amargo desenlace del tiro de esquina porque, rematado seco y a la velocidad que la altura acelera, llegó el cabezazo de Becerra para poner el implacable 1-0.

Reaccionó muy bien Juventud, tal como nos tiene acostumbrados en este primer semestre internacional de competencias, y de manera continua logró poner la pelota en tres cuartos de campo peruano y también en el área de Cienciano, fundamentalmente a través de la dupla por derecha entre el artiguense Rodrigo Chagas y el de Ombúes de Lavalle, Federico Barrandeguy, explotando su prodigiosa pegada.

El segundo tiempo empezó con el dominio del equipo peruano que, jugando al influjo de Hohberg y Cristian Souza por la banda derecha, puso pelotas de peligro sobre el arco de Sebastián Sosa. A Juventud le costó físicamente el arranque de la segunda parte, pero, sin embargo, a los 10 minutos tuvo una casi perfecta para el empate con una combinación entre Chagas y Barrandeguy, que terminó con un remate del coloniense que, rebotado, se fue a centímetros del caño. Unos minutos después le quedó una al Mueca Larregui, que se sacó de encima a tres y definió de manera cruzada, pero se la barrieron en la línea.

En el tercer o cuarto córner del equipo pedrense hubo dos cabezazos y, se sabe, dos cabezazos en el área son gol: la peinó Emmanuel Más y la mandó a las redes Emanuel Cecchini para empatar el partido para los pedrenses y abrir la puerta de la reacción.

Se puso buenísimo el partido y empezaron ataque contra ataque, pero, fundamentalmente, con los de Las Piedras buscando el triunfo de la clasificación. En el último cuarto de hora, Juventud lo puso completamente en su campo a Cienciano, que se empezó a defender con los once, mientras el equipo uruguayo buscaba encontrar el hueco que le diera la victoria. El ingreso de Sebastián Guerrero revitalizó aún más el ataque uruguayo y puso al golero de Cienciano a salvar un par de pelotas increíbles.

Al final no pudo ser, pero estuvo buenísimo lo que fue esta experiencia internacional de Juventud.