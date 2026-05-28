AUF multó a Peñarol por camisetas sobre desaparecidos y una bandera de apoyo a la familia Morena

La sanción fue aplicada por manifestaciones realizadas sin autorización previa durante un partido en el Campeón del Siglo.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sancionó económicamente a Peñarol luego de que en su estadio, el Campeón del Siglo, hubo dos manifestaciones públicas. Por un lado, el plantel aurinegro ingresó a la cancha con camisetas en apoyo a la causa de los detenidos desaparecidos; por otro, en una de las tribunas se desplegó una bandera solidaria hacia la familia del ídolo histórico de la institución, Fernando Morena.

La penalización impuesta por el organismo rector del fútbol local asciende a 45 unidades reajustables (equivalentes a unos 86.000 pesos uruguayos). El argumento de la AUF para aplicar la multa radica en que ambas acciones se ejecutaron de manera espontánea, omitiendo los canales formales y los permisos correspondientes que exige el reglamento para este tipo de actos en eventos oficiales.

Los detalles de los homenajes

La primera de las manifestaciones ocurrió cuando los futbolistas aurinegros salieron a la cancha vistiendo camisetas con la consigna “Todos somos familiares”, una iniciativa impulsada en conjunto con la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, quienes le habían entregado las prendas al plantel.

Por otro lado, desde una de las tribunas del escenario mirasol, la hinchada complementó las muestras de apoyo desplegando una pancarta con la frase “Fuerza, familia Morena”, en alusión al delicado momento de salud que atraviesa el exgoleador y referente histórico del club.

Según informaron Montevideo Portal y Caras y Caretas, la resolución de la AUF no cayó bien en la interna de la dirigencia carbonera –vale recordar que en la comisión directiva votaron emitir un comunicado público sobre la causa de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que salió favorable 6-5–. Algunos directivos del club argumentan una falta de sensibilidad ante causas de índole estrictamente humanitaria y de profundo arraigo social. Sin embargo, para las autoridades de la asociación, tanto las camisetas como la bandera constituyeron actos que, por estricto reglamento de competición, requerían una autorización previa que nunca fue solicitada.