El equipo de Diego Aguirre recibe a Independiente Santa Fe en el Campeón del Siglo por un triunfo que lo ponga en playoffs de Copa Sudamericana.

Este miércoles, desde las 21.30 en el Campeón del Siglo, Peñarol se juega su última chance de extender la competencia internacional de la temporada, ante el Independiente Santa Fe que dirige Pablo Repetto, que llega con posibilidades abiertas de seguir en Libertadores y con toda la intención de sumar de a tres.

El equipo de Diego Aguirre llega a la última jornada de la copa sin haber ganado y en el último lugar del grupo E, en el que Corinthians, invicto y con 11 unidades, ya se aseguró el primer lugar, que mantendrá incluso si hoy perdiera con Platense en Brasil. El equipo argentino está segundo en el grupo con 7, pero visita el Corinthians Arena con la amenaza latente de que, si no suman y los colombianos ganan en el Campeón del Siglo, le arrebatarán el segundo puesto del grupo y la clasificación a octavos de Libertadores.

Ajeno a estas posibilidades de la parte alta de la tabla, Peñarol debe conseguir su primera victoria internacional del año para asegurar el tercer puesto del grupo y ganarse así un lugar en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. Un premio consuelo menor si se consideran los términos habituales de la proyección continental carbonera —la mística, la obsesión, la sexta— pero importante para un equipo que puede seguir compitiendo en el plano internacional y tal vez hasta aspirar por un título nada despreciable, que sería además “la primera”.

El aurinegro llega con buenas sensaciones al Campeón del Siglo, donde hace unos días arrancó el Intermedio y le ganó a Liverpool jugando una hora con un hombre menos, y donde después mostró carácter y rebeldía en el juego decisivo ante Corinthians, en el que finalmente la victoria se le escapó.

En su antecedente más inmediato, los de Diego Aguirre sumaron su segunda victoria en el Intermedio de visita ante Defensor Sporting, en un partido que tuvo muchos aspectos positivos para el equipo de cara a lo que viene: Eric Remedi volvió a ser titular, Eduardo Darias y Diego Laxalt jugaron los 90 minutos; volvió a las canchas recuperado, después de casi 9 meses sin jugar, Javier Cabrera, y el goleador del equipo, Matías Arezo, convirtió para mantener la confianza bien alta.

Para el duelo ante Independiente Santa Fe, Peñarol recupera además a Lucas Ferreira, pieza clave del fondo aurinegro que no jugó ante Corinthians por acumulación de amarillas. Todavía no está confirmado quién acompañará a Ferreira en la zaga este miércoles, con Emanuel Gularte y Mauricio Lemos como opciones. El capitán, Maximiliano Olivera jugará en el lateral izquierdo, mientras que se espera la presencia de Franco Escobar por la derecha, más allá de los buenos minutos que ha tenido en esa posición el juvenil Brian Barboza.

Washington Aguerre estará en el arco, y en el doble cinco seguramente Aguirre vuelva a la dupla de Remedi y Jesús Trindade, para situar más adelante la línea de tres volantes ofensivos que tendrá a Leandro Umpiérrez por la derecha, a Laxalt centralizado, bien cerca del 9, y por la izquierda a Gastón Togni, aunque el técnico podría optar por poner a Darias como titular en ese costado. Arezo será el referente de área.

Independiente Santa Fe, que viene de quedar eliminado en semifinales de la liga colombiana frente al Junior que dirige Alfredo Arias, se juega mucho, también, en el Campeón del Siglo. La derrota que dejó al equipo de Pablo Repetto con las manos vacías en el ámbito doméstico todavía tiene repercusiones en la hinchada y en el club, y una eliminación de la competencia internacional sería un golpe durísimo para el técnico uruguayo.

Cabe una mención al operativo de seguridad, que este martes hizo público el Ministerio del Interior y que cobra mayor relevancia luego de lo ocurrido en el partido frente a Corinthians en este mismo escenario. “El operativo comenzará a la hora 04.00 donde se establecieron puntos de control en pasos de la frontera así como también en rutas nacionales” avisó el ministerio, que también aseguró que “a partir de las 16.00 horas se reforzará el acompañamiento de los hinchas visitantes desde el Parque Roosevelt hacia el estadio, previendo, además, su retorno tras la finalización del partido hasta el punto de concentración y límite departamental”. La apertura de puertas será a las 17.30 para los hinchas colombianos y a las 18.30 para los de Peñarol.

Las autoridades también aclararon que al término del partido se retirará primero la parcialidad de Peñarol, mientras que los hinchas de Independiente de Santa Fe deberán permanecer dentro del estadio “hasta que las autoridades lo determinen”.