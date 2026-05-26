Selección uruguaya: llegaron Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Mathías Olivera

El grupo de la selección uruguaya sigue creciendo en el Complejo Celeste, donde se intensifica la preparación para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, en el que Uruguay debutará frente a Arabia Saudita el próximo 15 de junio.

La expectativa está enfocada de lleno en la lista definitiva de Marcelo Bielsa, que no se conocerá hasta el próximo 1° de junio, pero de la que hubo grandes novedades en los últimos días.

La ausencia de Nahitan Nández, un jugador referente que se encuentra entre los de mayor presencia con la celeste dentro del plantel actual y que había sido importante para Bielsa durante su ciclo, concentra por estas horas grandes debates y fue una consulta cantada para los que se vienen sumando al grupo, en este caso llegados desde Europa.

Una sorpresa y una lástima

Manuel Ugarte llegó al complejo luego de cerrar su temporada europea con Manchester United, equipo en el que el volante uruguayo perdió algo de terreno en los últimos meses. “Este año no fue el mejor en el United” reconoció Ugarte en diálogo con los medios tras su llegada a Carrasco. Después agregó: “Pero en un momento hice un clic y dije: ‘Mi enfoque es el Mundial’. Hice todo, todo, para el Mundial. Los minutos que me tocaban, los que no me tocaban, el entrenamiento fuerte, el descanso…Todo era pensando en el Mundial”.

El ex Fénix también recordó que llegó con poco rodaje a la Copa América. “Y considero que hice un buen torneo, yo me exijo a mí mismo”, señaló.

Sobre la ausencia de Nández, Ugarte dijo que lo sorprendió, “porque Nahitan es un jugador importante para nosotros, jugó partidos muy buenos y es parte del proceso y del grupo”.

En términos similares habló Mathías Olivera, quien llegó desde Nápoles “muy ansioso y con ganas de arrancar”. Dijo que la ausencia de Nández “impacta un poco porque Nahitan hace muchos años que está en la selección, jugó muchos partidos en las Eliminatorias, y por lo que significa dentro el grupo”. Pero enseguida contrastó: “Se viene lo lindo y hay que estar positivo, dar lo mejor y prepararnos para hacer un buen Mundial”. “A luchar con los que estamos. Yo creo que vamos a hacer un gran Mundial. Hay que tratar de llegar a la final: tenemos que ir con esa mentalidad. Es difícil, pero si me decís hoy, vamos a tratar de ganar la copa”, aseguró Olivera.

Rodrigo Bentancur también se presentó este martes en el Complejo Celeste, después de haber sido recibido por los medios en Carrasco. “Sabemos que tenemos un cuadrazo y que estamos en deuda por lo que fue el Mundial pasado”, expresó el Lolo, que viene de zafar del descenso con Tottenham y de recuperarse de una lesión. “El primer objetivo cuando me lesioné era poder llegar al Mundial, pero después pasó a un segundo plano porque quería ayudar a mis compañeros a salir de una situación complicada. Recién ahora me pongo en modo selección y ahora me voy a poner a recuperar bien para llegar de la mejor manera al Mundial” aclaró.

Inevitablemente, se refirió al tema del momento: “Nahitan es un referente para nosotros y es una lástima que no esté. Es una ausencia importante” consideró.

Sergio Rochet y Santiago Bueno también se presentaron este martes en el complejo, según consignaron, como es habitual, las redes sociales de la selección uruguaya.