Con la Sudamericana en la mira: la semana internacional de los equipos uruguayos

Nacional y Peñarol buscan extender su competencia internacional y aspiran a un lugar en la definición de esta copa, en la que Torque va por el primer lugar de su grupo, Juventud por intentarlo y Boston River por una despedida digna en Brasil.

La última jornada de la Copa Libertadores es amarga para los equipos uruguayos. Nacional y Peñarol ya se despidieron de sus chances de seguir en la competencia, pero cierran su participación con la misión de ganar y conseguir un premio consuelo para nada despreciable. Si consiguen asegurar el tercer lugar del grupo, irán a playoffs de la Copa Sudamericana, lo que implica continuar con la doble competencia, además de la posibilidad, en caso de avanzar, de nuevos premios económicos y, por qué no, de pelear por un título quizá un tanto más al alcance.

En cuanto a los que ya enarbolaron la representación uruguaya en la fase de grupos de la Sudamericana, se destaca la campaña de Montevideo City Torque, que lidera el grupo F y está a un empate de pasar directo a la llave de octavos de final. Juventud de Las Piedras, que todavía tiene chances, debe pelear en la altura de Cusco ante Cienciano, y Boston River, por su parte, viene de conseguir ante O’Higgins sus primeros puntos en la competencia y cierra su participación ante San Pablo en Brasil.

Definición agridulce en casa

Nacional y Peñarol tienen la ventaja de definir de local, donde la amalgama de hinchada y equipo deberá sacudirse la decepción de la eliminación anticipada de la Libertadores para darle a la noche de copa el marco necesario y empujar por la victoria que los mantenga en la batalla continental.

Nacional recibe este martes a las 21.30 a Coquimbo Unido, que llega ya clasificado a octavos, aunque lógicamente buscará sumar para asegurarse el primer lugar del grupo. El equipo que dirige el argentino Hernán Caputto tuvo un buen arranque en el campeonato chileno, donde luego de 13 fechas se ubica en la quinta posición de la tabla, a diez unidades del líder, Colo-Colo. El fin de semana, el pirata empató de visita ante el Everton de Viña del Mar.

Un triunfo no le asegura al tricolor su pasaje a la Sudamericana. Deberá esperar el resultado entre Universitario y Deportes Tolima en Perú, donde el mejor negocio para Nacional es una victoria de los colombianos. Si Universitario gana, Nacional queda afuera, porque aun ganando quedará con los mismos puntos que los cremas y pierde en el desempate de resultados entre sí (perdió 4-2 en Lima y empató 0-0 en Montevideo). Sin embargo, en el caso de que Tolima gane de visita en Lima, a Nacional le bastaría con un empate ante Coquimbo.

Para Peñarol, las cuentas son más sencillas. Si no gana el miércoles, afuera; si gana, adentro. Jugará el miércoles 21.30 con Independiente Santa Fe, dirigido por el uruguayo Pablo Repetto y que viene de perder por penales ante el Junior de Alfredo Arias en las semifinales de la liga colombiana. Tras el empate 1-1 en la ida y otro empate sin goles en la vuelta en Barranquilla, los de Arias se impusieron desde los 12 pasos y jugarán la final ante Atlético Nacional, que eliminó en semis a Deportes Tolima con un global de 4-1.

El sorprendente Torque va a Brasil

Habrá que ver cuál es el planteo de Marcelo Méndez este martes en el Arena do Grêmio de Porto Alegre, pero lo cierto es que un empate deja a Montevideo City Torque clasificado como primero de grupo, ya directo en octavos de final de la Copa Sudamericana. Pero tendrá que aguantar, porque el equipo brasileño, a dos unidades de distancia, saldrá con todo a arrebatarle ese primer puesto.

Gremio, dirigido por el portugués Luis Castro, viene de protagonizar un partidazo por el Brasileirão ante el Santos de Cuca, que ganaba con doblete de Gabigol Barbosa, pero el tricolor gaúcho lo dio vuelta con otro doblete, el de Carlos Vinícius, y un gol de Tetê. Con 21 puntos en 17 fechas, Gremio está hundido en la mitad de abajo de la tabla del campeonato brasileño.

Pero el Brasileirão se caracteriza por una enorme paridad y San Pablo, con apenas cuatro puntos más que Gremio, se ubica en la sexta casilla en la tabla, después de que el fin de semana Botafogo se lo empatara en la hora. El equipo de Dorival Júnior recibe a un Boston River ya eliminado en el Morumbí, y buscará los tres puntos que lo dejen primero sin depender de otros resultados. Este partido, al igual que el de los ciudadanos, será a las 19.00.

El miércoles lo hará Juventud, y ahí hay chances uruguayas. Si bien los pedrenses están últimos con 6 puntos, los tres equipos que completan el grupo tienen 7 unidades. Con esta tabla de posiciones, si Juventud gana se meterá como mínimo en los playoffs de la Sudamericana, a la espera de lo que pase en el otro partido. Pero, claro, no será nada fácil para los de Sergio Blanco: visita a Cienciano en la altura de Cusco. Será a las 19.00 de nuestros relojes.