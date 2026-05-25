Llegaron los zurdos: tres laterales se suman a la selección en el Complejo Celeste

La lista de Marcelo Bielsa para el mundial se sigue revelando con la llegada de futbolistas al complejo, incluyendo a algunos que estaban en duda por lesión.

Hasta el próximo lunes, día previsto para el anuncio oficial de los 26 convocados por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya para ir al mundial, habrá una inevitable especulación y revelaciones de segunda mano, como la que tuvo lugar este fin de semana con la noticia, confirmada extraoficialmente, de la ausencia de Nahitan Nández.

En cuanto a las ausencias, en la mañana de este lunes se confirmó también la de Facundo Torres, que llegó al país y en el aeropuerto de Carrasco confirmó con pesar la novedad ante los medios presentes: “Marcelo habló conmigo y me dio los motivos futbolísticos. Es todo futbolístico” expresó el jugador del Austin en la MLS. “Estoy triste por la noticia, pero a uno le gusta que le digan las cosas de frente. Hablando es mucho mejor. No nos está yendo bien en el club y podía pasar. En la selección tienen que estar los mejores. Uno respeta la decisión del entrenador, que es el que elige” sostuvo el exPeñarol.

Más allá de los nombres tachados de la lista, en el Complejo Celeste sigue creciendo el grupo, que hasta el fin de semana tenía a siete futbolistas entrenando o trabajando en su recuperación, y que este lunes tuvo la llegada de otros tres jugadores que, con su presencia, apuntan su nombre como candidatos firmes a la lista definitiva.

Los tres candidatos al lateral izquierdo

Si la ausencia de Nández permite concluir que Guillermo Varela se erige como el candidato a titular en el costado derecho de la línea defensiva, por la zurda el panorama es diferente.

Este lunes los arribos lo encabezaron los laterales izquierdos: Joaquín Piquerez, Matías Viña y Juan Manuel Sanabria se sumaron al grupo.

Con ellos tres, queda armado el cuadro de los que pelearán por un lugar en el equipo para ocupar el lateral zurdo, que dependerá de la evolución, en el caso de Piquerez y Viña, opciones preferidas por Bielsa durante su ciclo, de sus respectivas lesiones.

Piquerez sufrió una dura lesión en los ligamentos de su tobillo derecho en el amistoso de marzo ante Inglaterra, que requirió de una intervención quirúrgica y había puesto en serias dudas su participación en el mundial. Su llegada al complejo es una buena noticia que sugiere que el del Palmeiras está a tiempo de lograr la recuperación completa para estar a la orden del técnico. ¿Que se haya presentado en el complejo implica necesariamente su inclusión en la lista definitiva? ¿O todavía está sujeta a su recuperación física? Es otra interrogante que se mantendrá hasta el lunes.

Viña también llega para seguir con su recuperación. El jugador de River Plate quedó fuera de la definición del torneo argentino por un desgarro, una lesión más común y de más sencilla recuperación, en un plazo generalmente estipulado en el entorno de los 21 días (sufrió el desgarro a 27 días del debut de Uruguay en el mundial).

Sanabria llega sin problemas sanitarios y tras una buena temporada en el Real Salt Lake City, club al que llegó a inicios de este año proveniente del Atlético San Luis de México, para afirmarse como titular. En la selección, el floridense sumó minutos en cinco de los últimos seis amistosos.

Llegaron Darwin y Ronald

Darwin Núñez y Ronald Araújo también llegaron este lunes al complejo. El defensor riverense, campeón de La Liga como uno de los capitanes del Barça, llega en pleno ascenso futbolístico y anímico después de aquellos tiempos complicados, dentro y fuera de la cancha. El delantero artiguense viene para empezar a recuperar ritmo competitivo, ya que no juega en el Al-Hilal saudí desde febrero, mientras que en los últimos amistosos de la selección no fue titular y sumó apenas algunos minutos.

Se espera que en el correr de la jornada se sume también Manuel Ugarte, que ya cerró su temporada de Premier League en el Manchester United, mientras que este martes se dará la llegada de Federico Valverde.