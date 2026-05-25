Peñarol le ganó a Defensor Sporting y acorta distancia en la anual

Matías Arezo y Diego Laxalt, de Peñarol, el 24 de mayo, por la segunda fecha del grupo b del Torneo Intermedio, en el estadio Luis Franzini.

El equipo de Diego Aguirre saca provecho de otros resultados y mejora su posición en la tabla acumulada; el violeta sigue sin sumar en el Intermedio.

Peñarol venció 2-0 a Defensor Sporting en el Franzini, con goles de Matías Arezo y Diego Laxalt. Luego de un primer tiempo parejo y por momentos algo apagado, el marcador se abrió al arranque del complemento, con un gol de penal de Arezo que recién había entrado por Facundo Batista, el 9 titular del equipo de Diego Aguirre. Los de Román Cuello no encontraron el camino para el empate, y Laxalt, que jugó los 90 y fue figura, cerró el partido sobre la hora.

Un primer tiempo frío en el Parque Rodó

El partido arrancó con cierta promesa de intensidad, aunque después perdió ritmo y entró en sintonía con la fría tardecita de antesala invernal en el Parque Rodó. La cancha también parece haber sentido las consecuencias del frío, y el césped del Franzini lucía desparejo y descolorido, lo que no favoreció el juego y la circulación de pelota.

Defensor buscó desde el inicio ser protagonista, y el partido se armó con el equipo de Román Cuello más adelantado y controlando la posesión con sus buenos jugadores del medio, la zona más regular de un equipo de andar bastante irregular. Mauricio Amaro, Nicolás Wunsch y Germán Barrios buscaron combinar y hacer jugar, pero no encontraron profundidad en ataque, pese a las apariciones prometedoras de Alan Torterolo. En los pies del juvenil de 18 años, que jugó a pierna cambiada por la izquierda, tuvo el violeta una de las más claras de la primera parte, cuando enganchó hacia adentro y le pegó al segundo palo, pero se fue apenas ancha. Y en la cabeza de Torterolo tuvo otra, cuando el centro vino de la otra punta, por la que subía Lucas Agazzi.

Diego Laxalt, de Peñarol, el 24 de mayo, por la segunda fecha del grupo b del Torneo Intermedio, en el estadio Luis Franzini. Foto: Ernesto Ryan

Las respuestas de Peñarol en ese primer tiempo también fueron por arriba, con elaboraciones por la izquierda. En el lateral zurdo volvió a ser titular después de mucho tiempo Lucas Hernández (en lugar del capitán Maximiliano Olivera, suspendido para este juego por su expulsión ante Liverpool), que entró bien y combinó con Gastón Togni para las mejores llegadas del aurinegro en la primera parte. Batista tuvo la suya de cabeza, tras centro de Togni, pero el tiro salió débil y afuera, controlado por Kevin Dawson, quien recuperado de su desgarro volvió a ser titular en el arco violeta.

Amaro también avisó de cabeza ganando en el área de Peñarol, y por el carbonero respondió Lucas Ferreira con otro cabezazo, como se ve la principal arma ofensiva de la parte inicial. Este último centro había sido del juvenil Brian Barboza, que repitió como titular en el lateral derecho y volvió a aprobar con buena nota.

La mejor de Peñarol en el primer tiempo fue por abajo y la empezó Eric Remedi, otro que volvió a ser titular en el equipo de Diego Aguirre, como también Eduardo Darias y el colombiano Luis Angulo, este último receptor del gran pase en profundidad de Remedi para meterse en el área y mandarla al medio, aunque la jugada se ensució y la cerró el propio Remedi con un tiro forzado.

Arezo entró directo al gol

Para el complemento, Diego Aguirre sacó a Remedi, todavía falto de ritmo, y mandó a Jesús Trindade de cinco; Leandro Umpiérrez entró por Togni y, a pierna cambiada, le dio otra dinámica al ataque aurinegro y particularmente a esa banda por la que subía Hernández y a la que se volcaba Laxalt. También sacó a Batista y puso a Arezo, que no iba a tardar ni cinco minutos en reencontrarse con el gol.

En efecto, la jugada empezó por la zurda y al llegar al área violeta se entreveró, pero Laxalt la fue a buscar y llegó justo para ganársela a Dawson, que lo tocó en el pie de apoyo. Gustavo Tejera marcó el penal sin mediación del VAR y Arezo la mandó adentro con un tiro fuerte y cruzado arriba.

Peñarol jugó más tranquilo el complemento, y también más adelantado, con la intención de tener más la pelota y defenderse atacando. Defensor respondió y tuvo la posibilidad de aprovechar algunos espacios abiertos en el fondo aurinegro. En una muy clara, Lucas Agazzi tuvo el empate, de cabeza para variar, pero se le fue por arriba; después, Washington Aguerre le tapó un buen tiro a Brian Montenegro.

Matías Arezo, de Peñarol, el 24 de mayo, por la segunda fecha del grupo b del Torneo Intermedio, en el estadio Luis Franzini. Foto: Ernesto Ryan

Cuello puso toda la carne en el asador y sacó al lateral derecho, Geanfranco Rodríguez, para el ingreso de Brian Lozano, que se fue a jugar a la izquierda. Pero los intentos del violeta se fueron apagando y Peñarol supo controlar el partido, recuperar y sacar faltas, lo que puso a Defensor cada vez más frustrado, caliente con el árbitro.

Javier Cabrera volvió a jugar en Peñarol, después de casi nueve meses tras su lesión en los ligamentos cruzados de la rodilla. Recuperó algunas pelotas abajo y tuvo algunas incursiones ofensivas que generaron alarma en el violeta. En el 90, Defensor tuvo otra clarísima para empatar, pero tras centro de Lozano falló Facundo Castro, que llegó muy exigido para definir.

Minutos después, lo sentenció Peñarol. El segundo gol se originó en una falla defensiva, tras un pelotazo largo que dejó a Arezo solo para definir ante Dawson, aunque también exigido sin poder ajustarla. El rebote derivó para Umpiérrez, que la guardó bien y la cedió para Laxalt que definió con el arco libre tras la salida del arquero.

Peñarol descuenta diferencias ante el líder de la tabla anual, Racing, que el viernes empató con Liverpool. Deportivo Maldonado, que iba como escolta del cervecero, también resignó dos puntos con su empate ante Wanderers, y ahora el equipo de Aguirre lo alcanzó en ese segundo lugar. En el Intermedio, Peñarol es el único de su zona que ganó en las dos fechas y lidera la serie A, que tiene a Defensor último sin unidades.