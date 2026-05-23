Nacional volvió a la victoria en el Gran Parque Central

Con un gol de Maxi Gómez en un partido con dos expulsiones, el tricolor se llevó los tres puntos y lidera su serie.

Tras la frustrante eliminación en la Copa Libertadores, Nacional se enfocó en el torneo local. Tuvo un partido que en la previa era chivo, ante un Albion que ha sido protagonista en lo que va de temporada.

Sin lucir demasiado y sacando provecho del jugador de más que tuvo durante casi 50 minutos, el tricolor logró un gol –Maximiliano Gómez lo hizo– que le bastó para llevarse los tres puntos, acumular la segunda victoria en dos partidos en el Intermedio y, por tanto, ser puntero en el grupo B, de momento en solitario hasta que jueguen Deportivo Maldonado y Juventud.

Tiempo compartido

Se puede decir que hubo dos primeros tiempos. El que empezó cuando el árbitro pitó y el que siguió a la roja que el árbitro le sacó a un jugador de Albion. En esa primera mitad se vio un Albion como el de todo el campeonato, buscando la pelota, jugando desde ahí, con la referencia de Álvaro López en el área. Francisco Ginella era la salida, Tomás Moschión y Santiago Costa sus laderos, Hernán Toledo y Carlos Airala quienes buscaban el espacio. Nacional aguantaba, más bien atrás.

Nicolás Lodeiro, de Nacional, Álvaro López, de Albion y Juan García, de Nacional. Foto: Dante Fernández

Y terminó esa primera parte: a los 20 minutos llegó la plancha de Ginella a Agustín dos Santos. Andrés Matonte sacó amarilla a la carrera, pero lo llamaron desde el VAR y la revisión terminó en roja directa.

Con un jugador más, Nacional se soltó en el ataque. No fue claro ni vistoso, pero sí mandó centros en busca del juego aéreo de Gómez. Jaume empezó a ser determinante para mantener el cero en el arco del pionero, que con el paso de los minutos empezó a meterse atrás. A propósito de Jaume, antes de irse al descanso le atajó un gol cantado a Dos Santos. Por eso se fueron 0-0.

Gol y rojas

En el segundo tiempo Nacional ajustó piezas para encontrar más fluidez en el ataque y buscar el gol. Jorge Bava movió el banco con el ingreso de Nicolás López por Tomás Verón Lupi a los 58 minutos y, más tarde, con la entrada de Maximiliano Silvera por Rodrigo Martínez a los 68, decisiones que ayudaron a que el equipo se afirmara en tres cuartos de cancha y sostuviera la presión sobre un Albion cada vez más replegado. Tanto insistió el local que, en el minuto 70, llegó el 1-0: Maxi Gómez controló prácticamente de espaldas, giró, pateó y la pelota se fue picando adentro del arco, sobre el palo contrario al que estaba Jaume, a quien todo lo bueno que había hecho antes no le alcanzó para atajar esta.

Agustín Rogel, de Nacional, y Agustín Pereira, de Albion, durante el encuentro en el Gran Parque Central. Foto: Dante Fernández

Tras el gol, el partido parecía encaminarse para el tricolor, con margen incluso para ampliar la diferencia, pero el juego volvió a tener sus idas y vueltas. Cinco minutos después del gol, una plancha de Nicolás Lodeiro le valió la roja y dejó el partido diez contra diez. Lo que pareció ser un nuevo escenario no lo fue: se terminó de desdibujar el trámite y terminó en un final trabado, con más interrupciones que fútbol.

Con pocas ocasiones claras en el tramo final, el marcador ya no se movió y Nacional terminó sellando el 1-0 sin sobresaltos en el resultado, aunque con un cierre menos lucido de lo que había insinuado tras el gol.