Amad Diallo, de Costa de Marfil, tras convertir el tanto de la victoria contra Ecudor, el 14 de junio, en el estadio de Filadelfia.

Los africanos vencieron 1-0 en la hora a Ecuador mientras que los europeos derrotaron categóricamente a Túnez 5-1.

El domingo inició con la goleada de Alemania sobre Curazao y luego tuvo el partidazo entre Países Bajos y Japón donde los asiáticos igualaron en la hora. El turno nocturno ofreció buenos encuentros para cerrar una jornada pletórica de fútbol mundialista.

No termina hasta que termina

En tiempo de descuento, Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador con tanto de Amad Diallo. La ciudad estadounidense de Philadelphia fue testigo de un partidazo entre dos selecciones que fueron al frente todo el tiempo. Los sudamericanos tuvieron tres pelotas en los palos. El dominio fue de los africanos pero las llegadas ecuatorianas fueron más punzantes.

Ángelo Preciado, de Ecuador, y Ghislain Konan, de Costa de Marfil, el 14 de junio, por la fase de grupos del Mundial 2026, en el estadio de Filadelfia. Foto: Charly Triballeau, AFP

En la recta final, con mayor resto físico, nunca dejó de ir a buscarlo Costa de Marfil. Yan Diomande, extremo de 19 años, fue incontenible, mostrando la mejor versión individual del certamen hasta el momento. El gol llegó tras un desborde suyo con un pase al medio, donde Diallo definió cruzado.

Ecuador terminó tirando centros al área, receta que no le sienta cómoda pero que se impuso en la desesperación por rescatar algo durante los ocho minutos de tiempo agregado que tuvo el partido.

Jackson Porozo, de Ecuador, tras la derrota ante Costa de Marfil, el 14 de junio, por la fase de grupos de la Copa del Mundo en el estadio de Filadelfia. Foto: Charly Triballeau, AFP

Los africanos defendieron con uñas y dientes, sacando un triunfo vital. El sábado jugarán un partidazo ante Alemania a las 17.00, mientras que Ecuador irá a las 21 del mismo día ante Curazao.

Yasin Ayari, de Suecia, festejando el primer tanto contra Túnez, el 14 de junio, en el estadio Montererey. Foto: Julio César Aguilar, AFP

Goleada de Suecia con pedido de disculpas especial

Suecia le pasó por arriba a Túnez pese a que sufrió en algún pasaje del primer tiempo. La victoria fue 5-1 y, con mayor precisión en la definición, pudieron ser más. Los suecos demostraron ser un equipo con alto poder ofensivo.

A los 7 minutos el volante Yasin Ayari puso el primero en una jugada entreverada, con varios rivales en el camino y el golero adelantado, sacó un tiro lejano que se metió en el ángulo. Sorprendió al no gritar el golazo, si bien es nacido en Suecia, sus padres son tunecinos. Lo llamativo, fue que cerró la goleada con otro gran remate cruzado en tiempo de descuento y ahí sí lo celebró.

El segundo fue obra de Alexander Isak, el delantero del Liverpool picó por izquierda y la cruzó rastrero, dejando sin asunto a los oponentes. El trámite parecía liquidarse rápido pero Túnez cambió su forma de jugar tras la pausa de rehidratación y llegó al descuento por intermedio de Omar Rekik. En los últimos minutos de la primera mitad se vio lo mejor de los africanos.

Hinchada de Suecia, el 14 de junio, en el estadio Monterrey. Foto: Julio César Aguilar, AFP

El segundo tiempo volvió a ser todo de los europeos, que retomaron el control del balón y desde ahí generaron opciones constantemente; Viktor Gyökeres, delantero del Arsenal, hizo el tercero castigando un error en salida y Mattias Svanberg colocó el cuarto a los 17 segundos de ingresar.

Suecia es el único líder del grupo, el sábado a las 14.00 jugará un partidazo contra Países Bajos; mientras que Túnez chocará con Japón a la 1.00 de la mañana del domingo.