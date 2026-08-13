En la B arranca la segunda rueda

Con los participantes de la Copa AUF Uruguay ya definidos, se juega la fecha 14 de la Segunda División Profesional con atractivos duelos entre los de arriba.

Tras la primera vuelta de la fase regular que enfrenta a todos contra todos, quedaron definidos los ocho equipos de la B que participarán de la Copa AUF Uruguay y que a partir de esta parte de la temporada deberán gestionar la doble competencia, con las implicancias que eso puede traer.

El campeonato, que ha estado marcado por una enorme paridad general –apenas 13 puntos separan al líder del último tras 19 partidos en la temporada–, inicia este viernes su segunda rueda con la fecha 14, que incluye partidos cruciales en la parte alta de la tabla, en la pelea por los dos puestos de ascenso directo y los otros cuatro de acceso a los playoffs por el tercer ascenso, donde pueden registrarse significativos movimientos.

El inicio de la actividad está fijado para el viernes a las 15.00, en el Parque Maracaná, donde Cerrito recibe a Oriental. El partido se jugará a puertas cerradas tras la sanción impuesta al auriverde por los incidentes en el clásico barrial ante Rentistas en la fecha 11 (los dos fueron castigados con tres partidos a puertas cerradas, más multas económicas). Ambos equipos están en posición de playoffs de ascenso (cuarto y quinto), con Cerrito un punto arriba del celeste y a tres del primero, Plaza Colonia, pero vienen de perder y buscan volver a la senda del triunfo.

El sábado hay otros tres partidos. A las 10.00, River Plate, que viene en subida, buscará en el Parque Saroldi una victoria que lo ubique en puestos de playoffs ante un Miramar Misiones cada vez más complicado: va último en la acumulada y ahora está en puesto de descenso directo.

El otro equipo complicado por el descenso es Uruguay Montevideo, que sin embargo lleva una racha positiva y hace cuatro partidos que no pierde. En busca de extender los buenos resultados recibe el sábado a las 13.00 a uno de los de arriba, Atenas, en el Parque Ancap.

La jornada del sábado se cierra con el choque entre Huracán y Paysandú a las 16.00 en el Parque Palermo. Este juego no tendrá incidencia en la parte alta de la tabla, pero el sanducero –que volvió a perder después de cuatro victorias al hilo– necesita seguir sumando para mantenerse afuera de la riesgosa zona baja.

Rentistas y Tacuarembó dan inicio a la actividad dominical; también a puertas cerradas en el Complejo Rentistas, el partido arranca a las 12.00 y tendrá al bicho colorado en busca de tres puntos que lo mantengan en las posiciones privilegiadas de arriba.

El domingo a las 15.00 es el destacado de la fecha. Fénix, campeón del primer torneo corto del año –con su lugar en playoffs garantizado, independientemente de su ubicación en la tabla– y segundo en la clasificación general, recibe en el Parque Capurro al puntero, Plaza Colonia, que hace tres partidos que no pierde y luchará por mantener esa racha y el liderazgo.

Se cierra la fecha 14 el domingo a las 20.30 en el Parque Palermo, donde Colón intentará hacerse fuerte ante La Luz para mantener con vida la ilusión de un lugar en la disputa por el tercer ascenso.