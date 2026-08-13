Se juega la segunda fecha del Clausura

Este viernes vuelve la actividad del campeonato uruguayo, etapa que arranca con cinco líderes y se extiende hasta el lunes.

Entre el viernes y el domingo se disputará la segunda fecha del Torneo Clausura, que se puso en marcha la semana pasada con algunos percances y con cinco equipos que consiguieron la ventaja inicial al ganar en su debut.

Entre los que arrancaron con sus tres puntos en el bolsillo, están Boston River y Liverpool, dos que buscan repuntar en el último torneo del año y escalar en la tabla anual para arrimarse a los puestos de clasificación a copas; también ganaron Central Español y Wanderers para mantenerse bien cerca de la cima en la anual, y Cerro, para cuidar y regar la ilusión de escapar al descenso.

Dos de los partidos más atractivos del arranque del Clausura terminaron empatados. Cerro Largo y Juventud quedaron en tablas en el Ubilla de Melo, mientras que Racing y Deportivo Maldonado, igualados en la anual como escoltas de Peñarol, jugaron precisamente para el carbonero, que, a pesar de la suspensión de su juego ante Montevideo City Torque, se mantiene como líder solitario de la tabla acumulada.

Nacional, en medio de una gran crisis deportiva, Defensor Sporting y Albion sorteando irregularidades, y los malogrados Progreso y Danubio, hundidos en la tabla del descenso, van por sus primeros puntos en el Clausura.

Así se juega

Boston River y Danubio abren la segunda etapa en el Campeones Olímpicos de Florida, este viernes a las 19.00. El sastre, que no venía bien, buscará sacar rédito de su victoria ante Nacional y cambiar la pisada para el Clausura, aunque todavía está lejos del séptimo lugar de la anual que clasifica a la Sudamericana, puesto que ahora ocupa el tricolor. Para la franja, sumar de a tres es una obligación en su misión de mantener la categoría.

Cerro –actualmente, el tercero en posición de descenso junto con Progreso y Danubio– juega contra Albion en el Tróccoli el sábado a las 10.00. Después del triunfazo ante un rival directo como Danubio, de visita, el equipo de Alejandro Capuccio quiere seguir consolidándose, con buenos antecedentes también, como las victorias ante Racing y Liverpool en el Intermedio.

A las 13.00, el fútbol se traslada al Parque Artigas de Las Piedras, donde Juventud recibe a un envalentonado Montevideo City Torque, que no jugó por el Clausura aún, pero que ganó de visita en Argentina por la Copa Sudamericana.

Más tarde, Nacional irá por su primeros puntos del torneo y por una victoria impostergable para Jorge Bava, ante Racing en el Centenario. El juego comienza a las 16.30.

El sábado, a pura actividad, habrá un cuarto partido, a las 19.00 en el Parque Viera, donde Wanderers recibe a Cerro Largo. El equipo de Mathías Corujo sigue en zona riesgosa en la tabla de los promedios para el descenso, pero con su gran remontada a partir del Intermedio se mezcló en la parte alta de la tabla acumulada y puede pelear por un lugar en la próxima Copa Libertadores, como motivación adicional.

El domingo, la jornada inicia con el choque entre Progreso y Deportivo Maldonado, desde las 11.00. El gaucho parece sentenciado a irse a la B, aun si consigue sumar ante uno de los mejores equipos de la temporada, que, por su parte, deberá imponerse en la dura cancha del Parque Paladino para no perder terreno arriba.

A primera hora de la tarde del domingo, hay promesa de partidazo en el Franzini. Defensor Sporting recibe a Liverpool, desde las 15.00, en un duelo de equipos que han estado por debajo de lo esperado a lo largo de la temporada, pero ya suman ritmo, rodaje y orden táctico en busca de mejores resultados.

Se cierra la etapa con el no menos prometedor choque entre Peñarol y Central Español, en el Campeón del Siglo, el domingo a las 18.30. El equipo de Diego Aguirre buscará asegurar su primer lugar de la anual, pero el palermitano llegará con ganas de repetir lo que ya consiguió en el Apertura y el Intermedio: los tres puntos ante el carbonero.

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