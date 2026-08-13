Los jugadores uruguayos que estarán en la liga española esta temporada

La Liga española es la primera en comenzar de las cinco grandes de Europa. El fin de semana habrá cuatro partidos, otro se jugará el lunes y el restante de la siguiente semana el miércoles. Habrá cuatro cotejos que completarán la etapa entre el 25 y 27 de agosto; recién entonces debutarán el campeón FC Barcelona y Real Madrid.
Al momento, solo hay 11 jugadores uruguayos en equipos de la primera división del país ganador del Mundial 2026. Son pocos comparado con otras épocas. Además, después de varios años, no habrá futbolistas celestes en el Barsa, tras el paso exitoso de Luis Suárez y la reciente salida de Ronald Araújo a Liverpool.
Federico Valverde, capitán del merengue, y José María Giménez, referente en el Atlético de Madrid, son los principales exponentes. Leandro Lele Cabrera ya es un ícono de la Liga, mientras que Carlos Protesoni y Matías Vecino son jugadores de experiencia que también jugarán el torneo.
El resto son jóvenes que intentarán hacerse su lugar. Facundo Bernal sorprendió en Betis desde su llegada y se viene afianzando en los partidos amistosos; en contrapartida, es posible que Gonzalo Petit pueda salir a préstamo a la segunda división.
La pareja de zagueros de Uruguay campeón del Mundial sub 20 2023, compuesta por Facundo González y Sebastián Boselli, intentará imponerse con minutos de calidad, mientras que Martín Satriano va en busca de seguir forjando su camino goleador. Santiago Mouriño, instalado en Villarreal como lateral derecho, va por seguir en la curva ascendente que logró la temporada anterior.
Hasta el 2 de setiembre está abierto el período de pases y podría haber novedades de más jugadores uruguayos que recalen en una de las mejores ligas del planeta.
Jugadores uruguayos en la temporada 2026/2027
José María Giménez - Atlético de Madrid
Carlos Protesoni - Alavés
Leandro Cabrera - Espanyol
Sebastián Boselli, Martín Satriano - Getafe
Facundo González - Racing de Santander
Matías Vecino - Celta de Vigo
Facundo Bernal, Gonzalo Petit - Betis
Federico Valverde - Real Madrid
Santiago Mouriño - Villarreal
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