Los jugadores uruguayos que estarán en la liga española esta temporada

Matías Vecino, de Celta de Vigo, y Maximilian Eggestein, de Friburgo, el 9 de abril.

Si bien el período de pases está abierto con posibles entradas y salidas, hay 11 futbolistas que estarán a la orden en la primera fecha el fin de semana.

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La Liga española es la primera en comenzar de las cinco grandes de Europa. El fin de semana habrá cuatro partidos, otro se jugará el lunes y el restante de la siguiente semana el miércoles. Habrá cuatro cotejos que completarán la etapa entre el 25 y 27 de agosto; recién entonces debutarán el campeón FC Barcelona y Real Madrid.

Al momento, solo hay 11 jugadores uruguayos en equipos de la primera división del país ganador del Mundial 2026. Son pocos comparado con otras épocas. Además, después de varios años, no habrá futbolistas celestes en el Barsa, tras el paso exitoso de Luis Suárez y la reciente salida de Ronald Araújo a Liverpool.

Federico Valverde, capitán del merengue, y José María Giménez, referente en el Atlético de Madrid, son los principales exponentes. Leandro Lele Cabrera ya es un ícono de la Liga, mientras que Carlos Protesoni y Matías Vecino son jugadores de experiencia que también jugarán el torneo.

El resto son jóvenes que intentarán hacerse su lugar. Facundo Bernal sorprendió en Betis desde su llegada y se viene afianzando en los partidos amistosos; en contrapartida, es posible que Gonzalo Petit pueda salir a préstamo a la segunda división.

La pareja de zagueros de Uruguay campeón del Mundial sub 20 2023, compuesta por Facundo González y Sebastián Boselli, intentará imponerse con minutos de calidad, mientras que Martín Satriano va en busca de seguir forjando su camino goleador. Santiago Mouriño, instalado en Villarreal como lateral derecho, va por seguir en la curva ascendente que logró la temporada anterior.

Hasta el 2 de setiembre está abierto el período de pases y podría haber novedades de más jugadores uruguayos que recalen en una de las mejores ligas del planeta.

Jugadores uruguayos en la temporada 2026/2027 José María Giménez - Atlético de Madrid Carlos Protesoni - Alavés Leandro Cabrera - Espanyol Sebastián Boselli, Martín Satriano - Getafe Facundo González - Racing de Santander Matías Vecino - Celta de Vigo Facundo Bernal, Gonzalo Petit - Betis Federico Valverde - Real Madrid Santiago Mouriño - Villarreal

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