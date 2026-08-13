Todos los encuentros de la Libertadores del miércoles terminaron 1-1, y en la Sudamericana los visitantes, Atlético Mineiro y Torque, ganaron 1-0; este jueves se cierra la semana en ambos torneos.

El miércoles hubo muchos partidos en los torneos continentales. Además del gran triunfo de Montevideo City Torque ante Tigre en Argentina 1-0 con gol de Franco Pizzichillo, Atlético Mineiro se impuso de visitante por el mismo resultado en el duelo directo ante Bragantino con gol de Tomás Cuello. En el perdedor fueron titulares los uruguayos Agustín Sant'Anna y Guzmán Rodríguez.

En la Copa Libertadores todos los encuentros del miércoles terminaron 1-1. Coquimbo Unido igualó en la última a Platense con tanto de Guido Vadalá. El calamar había comenzado ganando con gran cabezazo de Luciano Giménez. En el complemento, Guido Mainero tuvo un penal para aumentar, pero el golero Diego Sánchez se vistió de héroe tapando el remate y completando la doble atajada en el rebote. En el locatario fue titular Martín Barrios y entró en el complemento Nicolás López.

Fue muy polémica la igualdad entre Palmeiras y Cerro Porteño en Brasil. Los paraguayos convirtieron un gol que pareció válido en el primer tiempo, pero se anuló a través del VAR, y en el complemento hubo una jugada que dio la sensación de penal. En los últimos 15 minutos pasó de todo: fue expulsado Andreas Pereira en el locatario, anotó Flaco López la apertura, pese a jugar con diez, y en tiempo de descuentos el golero Carlos Miguel se hizo un gol en contra para poner tablas definitivas a un partidazo. Emiliano Martínez y Joaquín Piquerez fueron titulares en el verde, mientras que Fabricio Domínguez fue de arranque en la visita.

En duelo brasileño, Cruzeiro y Flamengo también terminaron 1-1. Kaio Jorge puso en ventaja a los azules, pero igualó el mundialista Lucas Paquetá. Giorgian de Arrascaeta fue titular en la visita y, sobre el final, ingresó Guillermo Varela. Nicolás de la Cruz estuvo en el banco, pero no vio acción, al igual que Luciano Rodríguez en el locatario.

El último día

Hoy se cierran los encuentros de ida de octavos de final de la Libertadores con dos partidos. En Quito, Liga Deportiva Universitaria, con Gian Franco Allala, recibe a Mirassol a las 19.00 (televisa la pantalla principal de ESPN), mientras que a las 21.30 Rosario Central va con Corinthians en Arroyito. Facundo Mallo y Alan Rodríguez estarán en el locatario y Pedro Milans en la visita; va por ESPN 2.

Por la Sudamericana, a las 19.00, Santos de Christian Oliva va en Brasil con Macará, que tiene a Rodrigo Rodríguez, Santiago Etchebarne y Franco Posse. Va por ESPN 2.

A la misma hora, Vasco da Gama de José Luis Rodríguez chocará con Olimpia, donde militan Gastón Olveira, Sebastián Lentinelly, Bryan Bentaberry y Faustino Barone. Este encuentro se verá en exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.

Cierran los encuentros de ida, a las 21.30, Cienciano y Botafogo, el enfrentamiento que tiene más uruguayos: en los peruanos están Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondarain, Santiago Arias, Cristian Souza y Alejandro Hohberg, y en los brasileños, Lucas Monzón, Mateo Ponte, Santiago Rodríguez y Lucas Villalba. Televisa ESPN en su pantalla principal.