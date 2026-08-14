Nahuel Herrera no ha tenido la mejor de las suertes con las lesiones, tras su aparición estelar en Peñarol. El defensor central de 21 años, que se consolidó en el equipo de Diego Aguirre a partir de 2025 y se alza como una de las grandes proyecciones de la cantera carbonera, estuvo cinco meses sin jugar por una lesión en el hombro de la que debió ser operado.

En el cierre del Intermedio, en la última fecha ante Cerro Largo, Herrera volvió a ser titular y a tener un buen desempeño en la defensa, lo que repitió en la final de ese torneo ante Wanderers. Ahora, después del juego suspendido por la primera fecha del Clausura, Peñarol se prepara para enfrentar a Central Español en el Campeón del Siglo, pero Aguirre no contará con su zaguero titular.

Herrera sufrió una lesión en el pie en la práctica del martes. “Tuvo un pisotón en un pie, algo muy normal en su puesto de la cancha”, señaló el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, que añadió que el jugador “va a tener una ‘bota walker’ diez días para inmovilizar la zona y luego volverá a practicar con normalidad”.

De acuerdo con estos plazos estipulados, se estima que el defensor rosarino pueda volver a estar a disposición y en plena forma para el clásico, que será en la cuarta fecha del Clausura, el 30 de agosto. En principio, se habló de una lesión en el quinto metatarsiano, aunque después se descartó esta versión. Herrera se perdería el partido con Central Español del próximo domingo y el choque con Deportivo Maldonado de la tercera fecha. Resta seguir la evolución de una lesión, cuyos detalles no fueron oficiales.

La ausencia de Herrera se suma en Peñarol a la de Jesús Trindade –desgarrado desde hace un par de semanas– y la del también defensor Franco Romero, que acusó una distensión muscular esta semana. Maximiliano Olivera, por otra parte, ya está recuperado de su desgarro y estará a disposición de Aguirre en el equipo.