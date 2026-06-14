Livano Comenencia, convirtiendo el empate transitorio de Curazao ante Alemania, el 14 de junio, en el estadio Houston. Foto: Paul Ellis, AFP

El partido se destrabó en el final del primer tiempo y en el complemento se evidenciaron las diferencias entre los equipos.

Alemania goleó 7-1 a Curazao en uno de los partidos que tenía más diferencias en lo previo y que se terminaron confirmando en cancha, sobre todo en el segundo tiempo. Más allá de la derrota categórica, los centroamericanos debutaron en mundiales y, en un pasaje de la tarde, lograron empatar.

El gol de la historia

Si bien el primer tiempo terminó 3-1 a favor de Alemania, la selección de Curazao convirtió el primer gol en la historia de los mundiales. Livano Comenencia hizo el empate a los 21 minutos, con un remate potente que se coló en el palo lejano de Manuel Neuer.

La historia pintaba tétrica para la selección centroamericana cuando en el inicio anotó Felix Nmecha para los teutones. La pelota la tenía la selección europea, pero le costaba profundizar. Curazao bancó haciendo un desgaste físico que le iba a costar sostener durante los 90 minutos. Alemania lo destrabó en el cierre: primero Nico Schlotterbeck ganó en las alturas en el primer palo y puso el segundo y, en los descuentos, Kai Havertz colocó el tercero de penal.

Llamó la lógica

Al minuto del segundo tiempo, Jamal Musiala puso el cuarto y liquidó todo intento de reacción que pudiera tener Curazao. De ahí en más el trámite fue monótono, pelota para Alemania parado en campo rival, tocando cerca del área y los centroamericanos en bloque bajo tratando de evitar el peligro, generalmente sin éxito.

Nathaniel Brown, Deniz Undav y, nuevamente, Havertz estiraron la goleada, que terminó siendo 7-1 para llevar el encuentro a la normalidad esperada por la diferencia histórica y de actualidad entre las dos selecciones.

Alemania volverá a jugar el sábado con Costa de Marfil a las 17.00, mientras que Curazao se enfrentará el mismo día, a las 22.00, a Ecuador.