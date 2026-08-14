Se cerró la ida de octavos en las copas

Este jueves se completó la fase de ida de los octavos de final en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, aunque quedan dos partidos pendientes por la suspensión de la actividad en Colombia tras el terremoto al inicio de la semana: Deportes Tolima-Independiente del Valle, por la Copa Libertadores, se jugará el próximo martes en Tolima, mientras que Independiente Santa Fe-River Plate, por octavos de la Copa Sudamericana, se jugará en el Campín de Bogotá el miércoles 19.

Libertadores pareja

En la máxima competencia continental de clubes hay paridad tras la primera ronda de juegos de octavos de final. Los siete partidos terminaron igualados (hubo cinco 1-1 y dos 0-0).

Liga de Quito, con el uruguayo Gian Franco Allala entre sus filas –que quedó en el banco y no sumó minutos–, rescató el empate en su visita a Mirassol. El ascendente equipo paulista, que juega su primera Copa Libertadores (debutó en la máxima categoría del fútbol brasileño el año pasado y quedó cuarto), se puso en ventaja en el primer tiempo con un gol de Carlos Eduardo, y el equipo que dirige el argentino Gustavo Álvarez lo igualó a menos de 10 minutos para el final, con una anotación de Michael Estrada, ambas conquistas producidas tras sendos entreveros en el área.

Rosario Central y Corinthians empataron sin goles en el Gigante de Arroyito. El partido tuvo participación uruguaya con el ingreso de Alan Rodríguez para jugar los minutos finales en el local (Pedro Milans fue suplente en la visita), pero también con el arbitraje de Andrés Matonte, que dejó enojados a los rosarinos –“te equivocaste” le dijo Ángel Di María al juez al final del partido– al desestimar un posible penal por mano en el área en el primer tiempo; el VAR llamó a Matonte para revisar la jugada, pero el árbitro consideró que era la mano de apoyo cuando el jugador de Corinthians fue al piso a marcar, por lo que no cobró.

Cuidado con Cienciano

En la Copa Sudamericana la gran sorpresa la dio Cienciano, equipo que juega en la altura de Cusco, donde goleó 6-1 nada menos que a Botafogo. El equipo que dirige el argentino Horacio Melgarejo –sus conferencias de prensa ya son un espectáculo aparte, y así lo fue este jueves cuando le preguntaron por su mal momento en la liga local después de la goleada al equipo brasileño– venía de vapulear a Lanús (el vigente campeón de la copa) 4-0 y se ilusiona con la conquista, que ya consiguió en 2003 para ser el único club peruano con un título internacional.

El goleador peruano Matías Succar se destacó con un triplete, y el argentino Neri Bandiera sumó dos suyos a la goleada, que completó Marcos Martinich con un gol en el primer tiempo. Matheus Martins descontó para el fogão al inicio del complemento, cuando ya perdían 4-0. Los uruguayos Maximiliano Amondarain y Cristian Souza fueron titulares en el local, y el arquero Gonzalo Falcón estuvo en el banco, mientras que en la visita Mateo Ponte entró como titular y Santiago Rodríguez lo hizo desde el banco a los 63; Lucas Monzón y Lucas Villalba no sumaron minutos con Botafogo.

En el estadio paulista Vila Belmiro, el Santos de Neymar se impuso 2-1 a Macará, el equipo ecuatoriano que tiene a varios uruguayos, empezando por el director técnico Guillermo Sanguinetti, a los que se suman el arquero Rodrigo Rodríguez, el defensor Santiago Etchebarne y el delantero Franco Posse, todos ellos titulares en Brasil. Posse adelantó al equipo ecuatoriano con un buen anticipo ofensivo a los 5 minutos de juego, pero el peixe lo dio vuelta cuando se inspiró Neymar, que dio las dos asistencias: la primera –brillante, un pase filtrado de zurda y de primera– para Gabriel Gabigol Barboza en el primer tiempo (después le puso otra, pero el gol fue anulado por fuera de juego); la segunda, un tiro de esquina que levantó a media altura al primer palo y que conectó Willian Arão.

La jornada del jueves la completó el empate sin goles entre Vasco da Gama y Olimpia en el São Januário de Río de Janeiro. José Luis Rodríguez fue titular en el equipo local, mientras que el arquero Gastón Olveira y el zaguero Bryan Bentaberry le dieron presencia uruguaya al visitante paraguayo, que además tuvo en el banco a Sebastián Lentinelly.