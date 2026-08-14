Peñarol y Montevideo City Torque jugarán su partido pendiente en el Centenario

El partido pendiente de la primera fecha del Clausura entre Montevideo City Torque y Peñarol se jugará en el estadio Centenario cuando así lo permita el calendario; en principio, en los primeros días de setiembre, como estaba previsto.

La fecha había sido una de las dificultades a sortear para la reprogramación del juego, que no inició debido a una falla en la red lumínica del estadio Charrúa, donde Torque oficia como local.

Peñarol había decidido reclamar los puntos, invocando el artículo 85.2 del Reglamento General, que establece que “si un equipo no cumple con el mantenimiento adecuado de los campos de juego o vestuarios, perderá los puntos, cuando, en caso de esa omisión, no pueda realizarse o terminar el partido”.

Sin embargo, este viernes se supo que ambos clubes llegaron a un acuerdo para que los puntos se disputen en la cancha. Como parte del acuerdo, Montevideo City Torque aceptó cambiar el escenario de juego y jugar en el Centenario, disponiendo de precios populares para la hinchada de Peñarol.

El programa Sport & Show de Sport 890 difundió un comunicado por parte del club aurinegro, que explica que se buscó “ganar en la cancha y no en los escritorios” y se “priorizó una solución deportiva que entendemos favorece al espectáculo y a nuestra gente”. Peñarol, de todos modos, “mantiene expresamente su solicitud de que se investiguen a fondo los hechos ocurridos y sus consecuencias”.