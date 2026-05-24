Federico Viñas se sumó a la selección y crece el grupo en el Complejo Celeste

Federico Viñas fue el último jugador en sumarse al grupo que ya trabaja en el Complejo Celeste, inaugurado la semana pasada con la llegada de Sebastián Cáceres, Facundo Pellistri y Brian Rodríguez, a los que después se integraron Giorgian de Arrascaeta y Rodrigo Salazar.

Muchos de los primeros en presentarse al complejo de la selección llegan para completar su recuperación, liberados de las obligaciones en sus clubes por alguna lesión o molestia, pero no es el caso de Federico Viñas.

“Físicamente me encuentro bien porque tuve mucha continuidad y mentalmente también porque estoy muy orgulloso de mí mismo”, dijo el delantero de Real Oviedo, que, más allá de que su equipo acaba de descender a la Segunda División española, cerró una buena temporada individual con 34 presencias y nueve goles en el conjunto que dirigió Guillermo Almada –ya cesado tras no conseguir quedarse en primera–.

“Muy triste porque no pudimos cumplir con el objetivo de la permanencia, pero en lo personal muy contento porque me puse a prueba en una liga muy competitiva y me fue bastante bien”, agregó el formado en Juventud de Las Piedras.

Desde la semana pasada, también está junto con el resto del grupo uno de los arqueros de la selección, Santiago Mele, el primero de los guardametas en llegar al complejo. El ex Fénix y Plaza Colonia quedó eliminado en la fase regular de la Liga de México con Monterrey a fines de abril y llegó al país, primero, para ir a ver justamente al albivioleta de Capurro, que perdió frente a Tacuarembó.

Mele, que había sido titular en Monterrey al final de la temporada pasada, perdió terreno este año y la titularidad quedó en manos del mexicano Luis Cárdenas, pero el uruguayo atajó en los dos últimos partidos de su equipo en la temporada. Con la selección, el arquero atajó en tres partidos de las Eliminatorias a fines del año pasado y también en el amistoso frente a México.

Ya son siete los jugadores de la selección uruguaya que trabajan con la mira puesta en el debut uruguayo en el Mundial 2026, para el que faltan tres semanas clave de preparación y de inevitable ascenso de la ilusión, mientras esperamos conocer la lista definitiva de Bielsa.