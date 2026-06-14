Búnker celeste: se lo vio a Marcelo Bielsa

En el penúltimo entrenamiento de Uruguay antes del debut del lunes, el entrenador llegó a la cancha cuando la prensa se estaba retirando; también se lo vio a Ronald Araújo trasladándose en bicicleta junto a Darwin Núñez.

El sábado la selección uruguaya estuvo de puertas bastante abiertas. Primero, sobre el mediodía, la prensa en Playa del Carmen accedió al Fairmont Mayakoba para poder charlar con dos futbolistas en formato zona mixta. Sebastián Cáceres y Federico Viñas hablaron de cómo viene siendo la preparación celeste pensando, sobre todo, en Arabia Saudita, el rival de Uruguay en el primer partido del Mundial. Horas después, la escena dejó atrás el hall del hotel y se traslado hasta el complejo de entrenamiento, donde se dieron varias situaciones atípcas.

La más significativa de todas fue la aparición de Marcelo Bielsa. El técnico, que venía trabajando en otro espacio que no era al que accede la prensa, o que lo hacía una vez retirados los y las periodistas, se lo vio por primera vez. Caminata habitual cruzando la cancha, cabizbajo, con las manos en la parte de atrás de la cintura, habló al pasar con integrantes de su cuerpo técnico. Después señaló algunos trabajos a quienes estaban en cancha.

Nada está confirmado, pero la lógica indica que los once nombres que se vienen perfilando como titulares finalmente lo serán. En lo que se pudo ver de la práctica estuvieron dos arqueros, Sergio Rochet y Santiago Mele, y 11 jugadores, entre ellos José María Giménez, ya recuperado. En suma, 13. Los otros 13 que completan los 26 son los dos lesionados, Ronald Araújo -a quien se lo vio junto a Darwin Núñez andando en bicicleta, seguramente yendo hacia el lugar donde entrenan los titulares- y Giorgian de Arrascaeta, y la oncena que se viene recitando: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur -que también pasó hacia ese misterioso lugar, pero en su caso con termo y mate y trasladado en un carrito de golf por personal del hotel-, Federico Valverde y Maximiliano Araújo; Núñez y Viñas.

La última práctica previa al vuelo a Miami será este domingo en horario matutino. Después la selección se trasladará al Aeropuerto Internacional de Cancún, desde donde tomará el vuelo chárter hacia Miami. A la tardecita Bielsa y un jugador darán la conferencia de prensa obligatoria en el día previo al partido, conferencia que será en el Hard Rock Stadium.

Antes de que la prensa se marchara del lugar pasó otra situación curiosa: en pleno trabajo de periodistas, fotógrafos y camarógrafos, se prendieron los regadores de la cancha, justo los regadores que, en sus vueltas, daban a la zona donde estábamos ubicados. Hubo que dar unos pasos hacia atrás y correr los equipos para resguardarse bajo unas pérgolas donde el agua no caía. Después, a los minutos que cortaron los regadores, terminó la práctica para la prensa.