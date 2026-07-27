A Fernando Muslera se lo responsabilizó por la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026. El guardameta tuvo errores marcados durante los tres partidos, con el punto máximo en el juego ante España, donde se le metió un tiro tímido de Ferrán Torres. Tras la caída celeste, el golero habló con los medios en zona mixta, pero no aceptó preguntas.

Estudiantes de La Plata perdió 2-0 ante Independiente en el retorno del fútbol argentino. Muslera fue ovacionado por la hinchada platense cuando salió a calentar y en el transcurso del partido en su primera gran atajada de la noche. El futbolista agradeció a toda la institución: “Estoy entre dolor y alegría por el recibimiento que tuve hoy en la cancha, los mensajes, no solo de la gente, sino de toda la interna y los compañeros post Mundial”.

Luego agregó: “Lo que tengo que hacer es agradecerle a Estudiantes desde el primer día. Hoy fue la clara imagen del cariño que nos tenemos mutuamente. Estoy muy agradecido al club, a los compañeros y a toda esta hinchada que nos banca siempre. Es importante recibir el aliento y en lo personal sin dudas lo necesitaba”

Al analizar lo sucedido en la Copa del Mundo, Muslera repitió la frase que dijo en zona mixta ante España: “Nunca pensé que este deporte me hiciera sufrir tanto”, y prosiguió: “Es fútbol y me tocó. Era mi último Mundial, imagínense si voy a querer que se me dieran situaciones como las que se me dieron. Sé hasta dónde aceptar las cosas y cómo revertirlas. Ahora quiero dar todo en Estudiantes hasta fin de año”.

Sobre su estado anímico luego de la participación con la celeste, aclaró: “No la pasé bien, de verdad. Sé cómo llevarlo adelante en este puesto, estoy en el arco desde que soy chico, no es la primera vez que me ha pasado”.

Alexander Medina: “Lo vi muy sólido”

El Cacique, entrenador de Estudiantes, respaldó a Muslera: “Tuvo una situación bastante compleja en el Mundial en algunos goles que pudo recibir y en los que tuvo incidencia. Veo un jugador muy maduro, con mucha fortaleza anímica. Lo demostró en todos los entrenamientos. El espíritu competitivo está; se vio un arquero muy sobrio, como nos tiene acostumbrados en Estudiantes de La Plata. Nos regaló una muy linda atajada para evitar el 0-1. Lo vi muy bien, muy sólido”.