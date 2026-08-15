Cerro le ganó a Albion y respira en el descenso

Este sábado siguió la actividad de la segunda fecha del Torneo Clausura, que arrancó con el empate sin goles entre Boston River y Danubio en la noche del viernes en Florida. El resultado deja a Danubio cada vez más complicado en la zona baja, y ante una crisis institucional y deportiva que se sigue profundizando, a partir de la salida de Gustavo Matosas, quien acababa de asumir la dirección técnica tras el despido de Leo Ramos.

Cerro toma aire

Opuesta es la actualidad de Cerro, que este sábado sumó su segunda victoria consecutiva en el Clausura y, por primera vez en el año, salió de los puestos de descenso directo. Esa tercera casilla —Progreso y Danubio ocupan las últimas dos— quedó ocupada por Montevideo Wanderers, que todavía tiene que jugar en esta segunda fecha y atraviesa un buen momento.

El equipo de Alejandro Capuccio se lo dio vuelta a Albion en el Tróccoli. El pionero empezó ganando con un gol de Álvaro López, que aprovechó un error en la salida cerrense para anotar con exquisita definición, como nos tiene acostumbrados (aunque minutos después falló una situación increíble en el área chica y con el arco libre).

Pero con Brian Aleman como figura, se repuso el villero. El 10 lo empató con una volea dentro del área tras una buena jugada por la derecha de Damián Suárez, poco antes del entretiempo. Sobre el final del partido, Alemán fue quien levantó el centro de zurda, para encontrar a Augusto Cambón entrando solo para definir. Triunfazo clave de Cerro que empieza firme el Clausura.

Torque sigue dulce

Montevideo City Torque, que no jugó en la primera fecha ante Peñarol por los inconvenientes con la luz del Charrúa, visitó a Juventud en Las Piedras y ganó por la mínima, con gol de Gonzalo Montes en el segundo tiempo.

El equipo de Marcelo Méndez, que viene de ganar por Copa Sudamericana, también de visitante, suma tres puntos importantes para mantenerse en puestos de clasificación a copas del año próximo, y llegó a 38 puntos en la anual, con lo que iguala a Wanderers en el cuarto puesto.

Juventud, que busca retomar su mejor versión de la mano de Sergio Blanco, repunta en el juego pero no en los resultados, y todavía está lejos de cualquier aspiración en la temporada.