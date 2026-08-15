“El destino es la gloria”: Liverpool colocó la piedra fundacional de su nuevo estadio

El presidente de la institución, José Luis Palma, presentó la obra, que proyecta el futuro negriazul a partir de la tradición que lo une al barrio y al fútbol uruguayo.

Este sábado se colocó la piedra fundacional del nuevo estadio de Liverpool en Belvedere. En el acto habló el presidente del club, José Luis Palma, quien definió el hecho como un “paso histórico para la institución” y enfatizó en la preciada tradición que conecta al negriazul con el barrio y la historia misma del fútbol uruguayo.

Al borde de los pozos que la excavación de la obra -ya en marcha- ha dejado en donde solía estar la cancha, pero con la leyenda “Aquí nació el fútbol uruguayo” todavía en pie en uno de los muros del costado, el acto contó con la presencia de hinchas y socios de Liverpool, así como de varias autoridades del gobierno, como el presidente de la República, Yamandú Orsi, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, y el titular de la Secretaría Nacional del Deporte, Alejandro Pereda.

También estuvo el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, quien al final del evento tomó la palabra para felicitar a la institución y otorgar un presente, a pesar de la reprobación manifiesta —hubo silbidos y abucheos— de algunos de los asistentes.

Palma comenzó por destacar la fecha, ligada a ese nacimiento del fútbol uruguayo que ostenta el paredón. “¿Por qué se fijó este día y no cualquier otro? Hoy es 15 de agosto. Otro 15 de agosto, hace 116 años exactamente, en este mismo lugar, once gladiadores celestes vistieron por primera vez en su pecho este color, que es un símbolo de unidad nacional”, expresó, narrando cómo la selección uruguaya adoptó esta camiseta en esta cancha, que por entonces le pertenecía a “la gloriosa institución Montevideo Wanderers”.

El presidente negriazul hizo un repaso de las veces que la cancha de Liverpool estuvo bajo amenaza, desde una antigua propuesta de construir allí un “hospital del norte” y otra más reciente de un grupo empresarial que quiso poner un shopping.

“La fecha que elegimos va de la mano con el lugar”, expresó. “Es hoy y es acá. No puede ser en otro lado”, enfatizó Palma, y comentó que hubiera sido mucho más fácil elegir otro lugar, porque “arrancar de cero es mucho más económico que sacar 70.000 metros cúbicos de material”.

El dirigente también habló de números: “¿Por qué ahora? Porque tenemos los recursos”. Señaló que la previsión inicial era invertir entre 20 y 25 millones de dólares en el estadio, aunque “ahora vemos que no nos va a alcanzar con 30 millones”. “Pero los tenemos. La previsión inicial era la mitad de lo que habíamos ahorrado todos estos años, por eso no nos disgusta el sobrecosto que estamos enfrentando, porque es en pro de la calidad, de que nuestros sueños se cumplan en totalidad”, expresó.

“El destino quiso que entre tantos liverpoolenses estuviera el doctor Héctor Lescano”, agregó Palma, en referencia al exdirigente frenteamplista y exministro de Turismo y Deporte, presente en el lugar. El presidente de Liverpool reconoció la gestión de Lescano para conseguir “los votos de ambas cámaras para enajenar este predio para nosotros”, una condición a su juicio clave para el proyecto. “Esta es propiedad nuestra, pero es patrimonio de todos”, resaltó.

Según Palma, el nuevo estadio “se va a construir gracias a las transferencias de los jugadores”. “La única virtud que reconozco en mi gestión como presidente es mi trato con los jugadores. Ahí está la plata; a ellos, el agradecimiento”, afirmó, e hizo un recorrido por las significativas transferencias que ha hecho Liverpool durante su mando, hasta llegar a la de Kevin Amaro, concretada, justamente, este sábado (irá a jugar al Genk de Bélgica). “Se firmó hoy, 15 de agosto. Si se habrán alineado los planetas”, apuntó Palma, que aseguró que con esta venta “da para comprar el techo” del nuevo estadio.

Explicó, además, que el estadio tendrá una capacidad de entre 15 y 20 mil espectadores, que la construcción será de hormigón armado y que aún no ha sido designada la empresa constructora, aunque “cuatro de las mejores empresas de nuestro país están en carrera”.

Desmintió, asimismo, la versión de que el estadio se llamaría “El bosque azul”. “El estadio va a llevar el nombre de quien ponga más dinero, que va a ser una empresa internacional”, señaló, y citó el ejemplo del Claro Arena de Universidad Católica de Chile y del Más Monumental de River Plate de Argentina.

Para cerrar la presentación, Palma prometió “algo que nadie espera”. “Se trata de un artefacto que adquirí hace muchos años y que mantuve oculto para, precisamente, el momento que yo soñé, que es el de hoy. En Belvedere hubo a comienzos del siglo XX compañías de tranvía, acá hubo una estación, yo recuerdo que el último tranvía salió de esta zona de Belvedere y fue para la Barra de Santa Lucía. Mi padre tenía campo en Casupá, yo iba en tren, me lo tomaba en la estación Yatay, y en esa estación había algo: una campana. La adquirí a través de internet con un coleccionista”, contó, antes de mostrar una pesada campana de hierro con la inscripción “Belvedere”.

“Tengo el sueño, que se va a cumplir, de que cada vez que nuestro equipo salga a la cancha, su capitán haga sonar la campana”, expresó. Después, llamó a Emiliano Alfaro —“nuestro máximo ídolo”—: “Le voy a pedir que le dé la salida al tranvía. Esta vez el destino no es la Barra, ¡el destino es la gloria!”, exclamó, y dejó sonar la campana.