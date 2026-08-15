Racing le ganó 2-0 a Nacional en el Centenario

Luis Mejía, arquero de Nacional y Álex Vázquez, de Racing, el 15 de agosto en el estadio Centenario.

El tricolor no sale del pozo y el cervecero aprovecha para volver a la senda del triunfo.

Con goles de Tomás Habib, de penal, y de Felipe Álvarez, Racing le ganó este sábado 2-0 a Nacional por la segunda fecha del Torneo Clausura. En una tarde gris y neblinosa, con tribunas mayormente deshabitadas en el estadio Centenario, el equipo de Jorge Bava siguió hundiéndose, sin encontrar respuestas ante el campeón del Apertura que, aun sin estar en su mejor versión, selló una sólida victoria, su primera en el torneo.

Cambios sin modificación

Con la intención de cambiar el semblante del equipo, Bava cambió el esquema —puso una línea de tres zagueros con dos carrileros— y a más de la mitad del equipo titular. Pero no hay soluciones mágicas. Ninguno de los cambios resultó significativo —los carrileros no atacaron, el medio no recuperó y los punteros casi no la tocaron— y el equipo mostró las mismas falencias de siempre.

Nacional no tuvo juego, no tuvo la pelota, perdió las divididas y dio facilidades defensivas. Su centrodelantero, Maximiliano Gómez, que volvió a jugar tras la suspensión, fue una vez más el mejor del tricolor, de manera ostensible. Solo cuando se involucra Gómez —yendo a buscar arriba, pivoteando, saliendo del área para jugar, exigiendo a la defensa en cada pelotazo— Nacional parece capaz de generar algo.

El 9 tricolor protagonizó las tres o cuatro chances con las que Nacional amenazó el arco de Federico Varese, casi todas ellas autogeneradas, salvo por la primera (iban segundos de partido), en la que recibió un centro de Santiago Silva y el tiro le salió a las manos del arquero. Después tuvo un tiro libre en el palo (la falta se la hicieron a él) y un zurdazo del borde del área que salió rozando el caño.

Sebastián Da Silva, de Racing y Paolo Calione, de Nacional, el 15 de agosto en el estadio Centenario. Foto: Guillermo Legaria, Agencia Gamba

El cervecero tuvo más la pelota y jugó en campo rival, pero no pudo crear demasiadas situaciones concretas, y sus intentos se esfumaron entre malas tomas de decisiones y malas definiciones.

La más clara de la primera parte se generó con un error en la salida de Luis Mejía —que volvió a ser titular en el arco en lugar de Alexis Martín Arias, en uno de los cambios técnicos de Bava—, que recuperó Alex Vázquez y se la jugó a Sebastián Da Silva, pero el 9 no pudo definir bien y fue bloqueado por Agustín Rogel.

Agustín de la Cuesta, de Racing y Rubén Botta, de Nacional, el 15 de agosto en el estadio Centenario. Foto: Guillermo Legaria, Agencia Gamba

Llegaron los goles

Racing consiguió la ventaja al arranque del complemento. Esteban Da Silva recibió un pase filtrado sobre la banda derecha y zafó notable del marcador para mandar un centro que Francisco Calvo cortó con el brazo extendido dentro del área. Esteban Ostojich no lo dudó y pitó el penal, que Habib cambió por gol.

Los jugadores de Racing celebran el primer gol a Nacional, el 15 de agosto en el estadio Centenario. Foto: Guillermo Legaria, Agencia Gamba

A pesar del cambio en el resultado y la obligación tricolor, el trámite no cambió. Racing atacó mejor y estuvo cerca de aumentar la ventaja, y Nacional no encontró la forma de generar peligro, aún con el ingreso de jugadores creativos y habilidosos en ofensiva como Rubén Botta, Tomás Verón Lupi y Juan Cruz de los Santos.

El aumento llegó, a poco del final, con un tiro de esquina cerrado que levantó Vázquez y que Felipe Álvarez ganó en el primer palo para poner cifras definitivas.