Muslera: “Nunca imaginé sufrir tanto por este deporte”

Uruguay perdió 1-0 contra España y se despidió del Mundial. Un golpe duro que, al mismo tiempo, deja a la celeste afuera en fase de grupos por segundo Mundial consecutivo, y pone fin al agitado ciclo de Marcelo Bielsa en la selección, con inevitable sensación de fracaso.

El técnico reflejó esa amargura en sus declaraciones. “No le dejé nada al fútbol uruguayo” dijo. Uruguay perdió con un gol de Álex Baena al cierre del primer tiempo, que entró gracias a un fatal error de Fernando Muslera, el arquero que volvió a la selección para éste, su quinto Mundial consecutivo, pero no pudo cumplir con lo que la tarea exigía. Bielsa lo sacó en el entretiempo y puso a Sergio Rochet. Después aclaró que fue él quien le pidió salir. En el complemento, se quedó en el vestuario.

Después del partido, los jugadores demoraron en salir. Desde la prensa celeste se avisó que iba a hablar Muslera en zona mixta, pero que no iba a contestar preguntas. El arquero uruguayo salió y aclaró: “Nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara, y creo que esta es la manera más cercana que tengo para hablarle a todos los uruguayos”. Después siguió: “Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte”.

“Con todo el trabajo que hice, con toda la preparación, me toca no haber tenido un buen Mundial” reconoció, tal como lo hizo ante sus compañeros en el vestuario. “Les pedí disculpas a ellos. Le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso” expresó.

“Toca ahora estar con los más cercanos, juntar energías y seguir adelante porque este deporte tiene eso, este puesto tiene eso, a veces te da mucho, a veces te quita” cerró.

José María Giménez, el capitán celeste, que no sumó minutos, también habló: “Una situación totalmente jodida, dura, triste” resumió. “Nos disculpamos con nuestra gente, con el pueblo uruguayo. No era lo que esperábamos pero el fútbol tiene estas cosas y hay que aceptarlo” dijo.

Consideró que contra Arabia Saudita y Cabo Verde “merecimos ganar y no se pudo ganar, y en estas competiciones los detalles son claves, cuando hacés todo para sumar y no podés hacerlo, pasan estas cosas”.

Josema enfatizó la tristeza del vestuario, donde estaban “todos dolidos, no había una cara que no estuviera triste”. Consultado sobre su futuro en la selección, respondió: “Lo que menos pienso ahora es bajar los brazos”.

Mientras tanto, Agustín Canobbio, que jugó un buen partido frente a España pero se fue expulsado en el final por una dura entrada, habló sobre esa jugada: “No la vi de nuevo, pero no fui con la plancha, sentí el costado del pie. Son partidos intensos y dinámicos” expresó.

Sobre la actuación celeste, dijo: “Creo que hay que hacer mucha autocrítica, corregir muchas cosas dentro del grupo, el grupo tiene que estar unido y seguir adelante. Es difícil hablar ahora. Hay que trabajar, confiar en el grupo, intentar dar una pausa a la cabeza y reflexionar mejor las cosas”.