Marcelo Bielsa: “No le dejé nada al fútbol uruguayo”

El entrenador argentino dio su última conferencia de prensa como director técnico celeste, en la que aseguró que “Muslera tomó la decisión de salir en el entretiempo”.

Uruguay perdió 1-0 con España y quedó afuera del Mundial en lo que fue el último partido del ciclo de Marcelo Bielsa al mando de la selección. El rosarino fue claro al afirmar que “no le dejé nada al fútbol uruguayo”, y agregó: “Cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años no se logra si no se consiguen resultados. Mi paso no será recordado”.

Fernando Muslera cometió un error grande que llevó al gol de la selección europea; sobre el cambio en el entretiempo con el ingreso de Sergio Rochet, informó: “Yo no tomé la decisión de que saliera, la tomó Muslera. Analicé mucho su citación, es un jugador de suma experiencia para levantarse, confiaba en él para este partido”.

Uruguay, en todos los partidos, mereció más de lo que sumó. “Jugamos para sumar siete puntos y nos vamos con dos. Los errores son propios del fútbol. Dentro de eso, no logramos un porcentaje aceptable de concreción de las situaciones de gol”.

Otra consulta impuesta fue sobre la salida de Federico Valverde, que sorprendió, ya que faltaba más de media hora de partido. Bielsa explicó: “Buscaba darle otra presencia en el ataque al equipo con Federico Viñas. Además, Nicolás de la Cruz y Rodrigo Bentancur son creadores de juego, y con Brian Rodríguez pasamos a nuestro win de lateral izquierdo; las variantes fueron todas ofensivas”.