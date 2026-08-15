Jorge Bava: “Voy a seguir”

El técnico de Nacional ratificó su continuidad a pesar de la derrota ante Racing.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Nacional perdió este sábado 2-0 ante Racing en el estadio Centenario y no levanta cabeza.

El conjunto tricolor, que había quedado afuera de la Copa Sudamericana frente a Tigre, no ha sumado en el Clausura y arrastra una pésima temporada: va séptimo en la tabla anual, a diez puntos del líder —su verdugo de esta tarde, Racing— y a ocho puntos de Peñarol, potencial primero con dos partidos menos, porque juega mañana ante Central Español y tiene pendiente el juego de la primera fecha ante Montevideo City Torque.

De todos modos, Jorge Bava dijo que seguirá al frente del equipo. “Voy a seguir, sí”, manifestó a la prensa después del partido. El técnico respaldó a sus jugadores, aunque no encontró respuestas para la situación: “Hay poca explicación, convivo con ellos, veo lo que se esfuerzan a diario para salir de esta situación y no lo estamos logrando. Lo anímico pesa, pero es un todo”.

“Hay frustración por no encontrar la victoria, no podemos dejar ningún cabo suelto. Hay mucho por mejorar”, expresó.

El técnico, que llegó en marzo después del malogrado ciclo de Jadson Viera, ya había sido ratificado por la comisión directiva de Nacional después de la caída frente a Boston River en el inicio del Clausura.

“Las fuerzas están intactas”, dijo Bava en aquel entonces, aunque en la interna su continuidad generó diferencias y, en respuesta, el histórico dirigente tricolor Raúl Giuria, que había propuesto a Álvaro Gutiérrez como alternativa, renunció a su cargo en la directiva.