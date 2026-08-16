La selección de Forlán: problemas en el arco y la posible vuelta de Luis Suárez

Para los amistosos en Asia, por contrato, deberán estar en la convocatoria 16 jugadores que hayan sido parte de la lista para el Mundial de 2026.

El ciclo de Diego Forlán como entrenador de Uruguay comenzó con los entrenamientos de la selección sub 20 que se prepara para los Juegos Odesur, donde será dirigida por Santiago Espasandín, y para el Sudamericano del próximo enero. Al mismo tiempo, el exdelantero trabaja en la conformación de la lista de la absoluta rumbo a los amistosos de fines de setiembre en Asia.

La celeste enfrentará a Japón y Corea del Sur, el jueves 24 y lunes 28, respectivamente. No se descarta que se pueda sumar algún encuentro más en esta fecha FIFA donde se pueden tener hasta cuatro cotejos de preparación.

Armando la lista

Forlán dijo en su presentación que “los jugadores uruguayos son todos seleccionables”. Ese día, al ser consultado sobre la posibilidad del retorno de Luis Suárez, fue claro: “Si tiene ganas de volver, bienvenido sea. Tengo mucha confianza y entendimiento con él, realmente no sabía que había declarado que estaba dispuesto a estar. Sigue haciendo goles, nadie va a descubrir la clase de jugador que es”.

Las posibilidades del retorno del delantero salteño son ciertas, tiene una gran relación con Forlán, compartieron ataque durante muchos años con la celeste. Es muy probable que el jugador de Inter Miami integre la convocatoria.

En el arco están los problemas más grandes para Forlán. Fernando Muslera no continuará en la selección uruguaya después de su actuación en el Mundial. Sergio Rochet deberá ser operado de la espalda y Franco Israel del hombro. De los considerados por Marcelo Bielsa con mayores citaciones el único que estará a la órden es Santiago Mele, recientemente incorporado a Independiente de Avellaneda para buscar la continuidad que no tuvo en México.

Thiago Cardozo, dirigido por Forlán en Peñarol y con buen presente en el fútbol argentino, es candidato a tener su chance en la mayor, mientras que el tercer golero podría ser un futbolista joven del fútbol local. En ese sentido seducen los nombres de Sebastián Jaume, de Albion, y Federico Varese, de Racing.

Por contrato, la nómina deberá tener, al menos, 15 jugadores que hayan sido citados para el Mundial de 2026. Por lesión están descartados Rochet y Manuel Ugarte, que son bajas seguras junto a Muslera. El resto, por ahora, está a disposición.