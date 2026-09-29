La trituradora de técnicos: Federico Nieves dejó Albion y ya casi el 69% de los clubes cambiaron de DT en 2026

Albion cesó a su entrenador, Federico Nieves, y se convirtió en el undécimo club en cambiar, por lo menos una vez, de director técnico en la temporada. Nieves, que había conseguido el ascenso con el elenco pionero, que había protagonizado una excepcional campaña en el Apertura –donde terminó en puestos de clasificación a la Copa Libertadores–, sufrió junto con su equipo una interminable serie de malos resultados. Entre el Intermedio y el Clausura, de 15 partidos disputados, solo logró una victoria. Lo más dramático radica en las ocho derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, racha que deja al equipo azulgrana último, sin puntos y en zona de descenso directo tras la caída del lunes 2-1 ante Wanderers

Con este nuevo cambio de cuerpo técnico, ya son 11 de los 16 clubes los que han cambiado por lo menos una vez de entrenador, lo que representa casi el 69% de los equipos participantes del campeonato uruguayo 2026.

En un repaso por orden alfabético, Boston River ya cambió a Israel Damonte por Ignacio Ithurralde, además del interinato de Diego Jaume por un par de partidos antes de la llegada de Jorge Cazulo, quien asumirá en los próximos días. Central Español cambió, increíblemente, después de una excepcional campaña, a Pablo de Ambrosio –quien no solo consiguió el ascenso desde la Primera División Amateur a la Primera División, sino que firmó un Apertura excelente– y luego también al argentino Diego Osella. Cerro se inició con el Abejita Nelson Javier Abeijón para después darle lugar al ingreso de Alejandro Cappuccio. Cerro Largo tuvo dos cambios con Danielo Núñez: primero por motivos de salud y, tras un breve retorno, definitivamente fue sustituido por Ignacio Ordóñez.

Por Danubio pasaron Diego Monarriz primero, Leonardo Ramos después y Gustavo Matosas de forma interina y luego formal, hasta que, finalmente, llegó Leonel Rocco. En Defensor Sporting estuvo primero Román Cuello, sustituido luego por Mauricio Larriera. En Juventud arrancó de forma interina Sebastián Gallego Méndez y después fue relevado por el Chapita Sergio Blanco. En Liverpool también empezó compitiendo afuera Camilo Speranza, quien después fue reemplazado por Jorge Fossati.

Nacional ya tuvo a Jadson Viera y a Jorge Bava, y ahora está Daniel Carreño. Mientras tanto, los cinco clubes que no han cambiado de entrenador son Peñarol, con Diego Aguirre desde finales de 2023; Montevideo City Torque, con la gran tarea de Marcelo Méndez; Deportivo Maldonado, donde se ha destacado plenamente Gabriel Di Noia; Racing, con Cristian Chambián –que marcó un hito para los de Sayago al salir campeón de Primera División por primera vez tras ganar el Torneo Apertura–; y Wanderers, donde Mathías Chiche Corujo ha estado todo el año peleando por la mejor figuración y además buscando evitar el descenso.