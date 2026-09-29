Nacional de Florida, el primer clasificado a octavos de final de la Copa Uruguay

Nacional de Florida fue el primero y hasta ahora único equipo en colocarse entre los 16 mejores de la Copa AUF Uruguay 2026. El equipo de La Calzada jugó el pasado sábado en el estadio Campeones Olímpicos la primera eliminatoria y clasificó al vencer 2-0 a Rincón Fútbol Club, cuadro montevideano de la Divisional D de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El histórico elenco del barrio San Cono consiguió la ventaja en el segundo tiempo y pudo llevarse la victoria con goles de Braian Ganachippi y Marcos Labandeira. Ahora el elenco tricolor será local en octavos de final ante uno de los equipos profesionales de la AUF que resulte del próximo cuadro, una vez jugados los falsos octavos de final entre los 16 profesionales que emerjan de la fase de grupos, que también terminará esta semana. Para que Nacional pueda ser local en Florida, seguramente el Campeones Olímpicos deberá resolver el problema de una de sus columnas de iluminación, por el cual el escenario había sido cerrado por peligro de derrumbe y que hasta el momento, además, no cuenta con los focos encendidos.

Los otros dos partidos eliminatorios entre equipos aficionados de la Organización del Fútbol del Interior y de la AUF fijados para el fin de semana debieron ser suspendidos y postergados debido a las inclemencias del tiempo en el litoral norte; ambos encuentros se iban a jugar el domingo en el estadio Ernesto Dickinson de Salto. El sábado mismo, a los efectos de que los rivales de los clubes salteños no viajaran ni hicieran un montón de kilómetros ante la duda de si se jugaba o no, los encuentros fueron aplazados. Real Montevideo –equipo de la Divisional D metropolitana– es el rival de Ferro Carril, mientras que el vicecampeón del interior, Sportivo Barracas de Dolores, es el oponente del salteño Gladiador, la gran sorpresa de la temporada en la Copa Nacional de Clubes A. Los partidos se pospusieron para el domingo 4 de octubre en el Dickinson y se jugarán tal como estaba previsto: Ferro enfrentará a Real Montevideo a las 15.00, y Gladiador a Sportivo Barracas a las 18.00.

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El miércoles seguirá la competencia con estas llaves eliminatorias que, por supuesto, no tienen VAR ni nada que se le parezca, con el partido que dos equipos de la Primera C de la AUF, Lito y Durazno Fútbol Club, jugarán en el Parque Ancap, en el barrio Pueblo Victoria de Montevideo. Después, el 4 de octubre, además de los partidos de los clubes salteños frente a Real Montevideo y Sportivo Barracas de Dolores, Río Negro de San José y Wanderers de Durazno recrearán un choque que en estos últimos años se jugó más veces, seguramente, que en todas las oportunidades en que se habían enfrentado antes. El partido irá en el estadio Casto Martínez Laguarda de San José. También el 4 de octubre, pero en el Silvestre Octavio Landoni de Durazno, Racing –uno de los debutantes en la Copa Uruguay– recibirá al elenco de San Carlos. Las llaves eliminatorias entre equipos amateurs continuarán el 7 de octubre, cuando a las 20.00, en el estadio Álvaro Pérez de San Carlos, Libertad –el Penado 14, actual campeón del interior– reciba a Bella Vista. Habrá que ver cuándo se enfrentarán Porongos de Trinidad y Deportivo Italiano en el estadio Juan Antonio Lavalleja trinitario, un partido cuya reprogramación debe confirmarse.

Los equipos profesionales de la AUF que han jugado la fase de grupos eliminatoria entre los 16 participantes de la Primera Divisional A y ocho de la B culminarán su etapa clasificatoria este miércoles, cuando se cierre el grupo 2 con los enfrentamientos entre Defensor Sporting y Plaza Colonia en el estadio Luis Franzini a las 16.00 y, en simultáneo, en el estadio Antonio Ubilla de Melo, entre Cerro Largo y Rentistas. De este grupo ya es seguro que clasificará Rentistas –en cualquiera de las posiciones: primero, segundo o como uno de los mejores terceros– y resta saber quién más logra avanzar de fase.

Aunque hay enormes posibilidades de que avancen tres de los cuatro participantes y quede uno de ellos como uno de los cuatro mejores terceros –lugar en el que ya están seguros River Plate, Danubio y Wanderers–, resta ver si los frágiles 3 puntos y -4 de diferencia de goles que tiene Racing pueden llegar a ser suficientes para meterse en la próxima fase.

Hasta ahora, los clasificados profesionales que se enfrentarán en una próxima fase –sin importar su posición final y a sorteo limpio para conformar ocho llaves eliminatorias– son Peñarol, Montevideo City Torque, Danubio; Rentistas (sea cual sea el resultado); Deportivo Maldonado, Cerrito, Wanderers, Central Español, Juventud de Las Piedras, Nacional, Albion, River Plate, Boston River y Liverpool.