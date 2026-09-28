Diego Monarriz, que se fue el 5 de abril, es el entrenador con más victorias en el año; en las últimas dos temporadas todos los equipos le ganaron a excepción de Plaza Colonia y Central Español.

Con el triunfo de Progreso sobre Racing y la derrota de Danubio ante Defensor Sporting en el Franzini, el franjeado pasó al último lugar de la tabla anual. Su situación es preocupante y el descenso es una posibilidad bastante grande ya que está penúltimo en las colocaciones con promedio 1,03, solamente por encima de los tejanos.

La institución de Maroñas tiene una historia gigante dentro del fútbol uruguayo, con cuatro títulos de Primera División y una semifinal de Copa Libertadores disputada en 1989, además de ser uno de los clubes insignia en la formación de futbolistas.

Lo numérico se vuelve mucho peor al detenerse en las rachas adversas del franjeado durante cada temporada. Actualmente hace 17 partidos que no gana por el campeonato uruguayo y su último triunfo fue el 5 de junio ante Nacional en el Gran Parque Central, 2-1. Ese encuentro es una isla en el desierto, ya que, siguiendo hacia atrás, es el único en el que sacó los tres puntos en las últimas 24 presentaciones.

El elenco de Maroñas jugó 30 encuentros hasta el momento, con 4 triunfos, 14 empates y 12 derrotas. Es el que más igualdades consiguió entre los equipos de Primera División y el que menos ganó. Sus victorias fueron: 1-0 a Cerro de visitante y, en Jardines, 2-0 a Boston River y 4-1 a Juventud, además del mencionado éxito sobre Nacional.

En los primeros tres festejos el entrenador era Diego Monarriz; en la noche de La Blanqueada Gustavo Matosas estuvo a cargo del equipo, en su primer pasaje como director técnico, esa vez era interino. En el Intermedio llegó Leonardo Ramos, luego volvió Matosas para los primeros dos encuentros del Clausura y posteriormente asumió Leonel Rocco. Ninguno ganó, con la excepción de que Rocco sumó un triunfo ante Atenas de San Carlos 3-2 en el debut de la Copa Uruguay. Monarriz, que dejó su cargo el 5 de abril, sigue siendo el entrenador con más victorias en el franjeado en lo que va del 2026.

Entre rachas

Soportar una racha de 17 partidos sin ganar y que la calculadora siga otorgando una pequeña ilusión es bastante peculiar. Mucho más teniendo en cuenta que en 2025 –temporada que también cuenta para los promedios que determinan los descensos– Danubio no logró triunfos en los primeros 14 encuentros que disputó. Comenzó con Alejandro Apud como entrenador y luego llegó Juan Manuel Olivera.

De los 67 cotejos que cuentan en la tabla de promedios, el franjeado estuvo 31 sin triunfos entre las dos rachas adversas. En las 14 victorias de los últimos dos años hay dos sobre Cerro, Plaza Colonia, Montevideo City Torque y Juventud de Las Piedras, y una ante Nacional, Progreso, Miramar Misiones, Wanderers, Boston River y Racing.

Danubio enfrentó a 18 equipos entre 2025 y 2026; todos pudieron ganarle, al menos, una vez, a excepción de Plaza Colonia y Central Español. Contra los colonienses el elenco de Maroñas ganó las dos veces que se enfrentaron la temporada pasada y, en el Apertura de este año, igualó 2-2 ante los palermitanos. Peñarol, Cerro Largo y Progreso son los que más veces le ganaron, tres cada uno.

¿Qué necesita para salvarse?

A falta de siete fechas para finalizar la temporada, Danubio necesita conseguir, como mínimo, 12 puntos para soñar con la permanencia en Primera División. Dependerá del resto de los resultados para saber en cuánto debe aumentar ese piso de unidades.

El próximo domingo recibe a Cerro Largo, a las 10.00, en su escenario. El conjunto arachán es otro de flojo presente. Luego le queda Montevideo City Torque (V), Central Español (L), Deportivo Maldonado (V), Nacional (L), Liverpool (L) y Albion (V).