Lo que dejó la octava del Clausura: resultados, tablas y definición en las distintas zonas

Se emparejó la pelea por el Clausura, Peñarol sacó una luz de ventaja en la anual y el descenso tendrá una finalísima el lunes entre Wanderers y Albion en el cierre de la fecha.

Los cierres de temporada en el fútbol uruguayo son apasionantes. Es difícil encontrar equipos que no se jueguen nada, por lo que los puntos en disputa de cada barrio inclinan posibilidades en las diferentes tablas. Quedan siete partidos y nada está laudado en ninguna zona. Quedan siete partidos y nada está laudado en ninguna zona. Hay seis clubes separados apenas por 4 puntos en los primeros puestos. El miércoles Torque y Peñarol jugarán su partido atrasado y podrán modificar la anual y la tabla del Clausura, pero, con 21 puntos por disputarse, nada está definido ni se puede proyectar cómo será el final.

Fin en sí mismo

El Clausura es un fin y un medio a la vez. El torneo corto quedó apasionante con el triunfo en la hora de Peñarol ante Boston River con gol de Abel Hernández y la derrota de Montevideo City Torque a manos de Deportivo Maldonado en el Charrúa. El ciudadano sintió las bajas de Nahuel da Silva, suspendido, y Salomón Rodríguez, lesionado. Además, se quedó con diez en el segundo tiempo por la polémica expulsión de Pablo Siles. Christian Tabó y Renato César anotaron los goles fernandinos, en un partidazo entre dos de los mejores equipos de la temporada.

Liverpool arrimó su escudo a la lucha, le ganó 2-1 a Central Español en el Palermo. Federico Martínez abrió la mañana con su gol. El trámite, que parecía tranquilo, se complicó para el negriazul con la expulsión de Nicolás Garayalde en el final del primer tiempo. En la recta final, de penal, aumentó la diferencia Facundo Barcelo. Casi enseguida, descontó Jonathan Dellarosa de cabeza y, en la última, Mathías Bernatene tuvo una enorme atajada ante un remate de Lucas Pino.

En la tabla del año, Peñarol se despegó con la derrota de Racing en La Teja ante Progreso. El carbonero tiene tres puntos de ventaja sobre Deportivo Maldonado y cinco sobre Torque y el elenco de Sayago.

Nacional le ganó bien a Cerro Largo en Melo pero, por el momento, mira ambas tablas de lejos. Mantiene la expectativa, pero necesita que se bajen varios equipos. El próximo fin de semana enfrentará a los ciudadanos. El equipo de Marcelo Méndez se pondrá al día con el partido ante Peñarol el miércoles, en un juego que puede aclarar diferencias en ambas tablas.

El descenso al rojo vivo

Progreso, que parecía sentenciado, ganó cuatro de los últimos cinco partidos y mantiene vivo el sueño de quedarse. De todas formas, la realidad de los tejanos sigue marcando que la salvación es sinónimo de milagro. Un presente similar en lo numérico tiene Danubio, que perdió 1-0 con Defensor Sporting en el clásico, con un gol en contra de Emiliano Velázquez. El franjeado no ganó en el Intermedio ni en el Clausura y, ante eso, hay poco para hacer. Lleva 17 encuentros sin triunfos y uno solo de los últimos 24. Lapidario.

Cerro Largo, que volvió a perder, no puede descuidarse. Muchísimo menos, Central Español, que parece tranquilo en su promedio, pero divide diferente por llegar de la Segunda División. Si continúa sin ganar, su futuro puede ser más complejo de lo que aparenta.

Cerro sumó un punto valioso en su visita a Las Piedras, que le permite seguir sacando la cara y garantizar una fecha más sin dormir en la zona roja. Fue 0-0, con pocas emociones y buen negocio para los de Alejandro Cappuccio.

La fecha se cerrará el lunes con una finalísima en esta pelea: Wanderers recibirá a Albion a las 20.00 en el Parque Viera. El pionero no sumó en el Clausura y, si pierde, caerá a la zona de descenso. El bohemio viene cosechando empates, pero, si gana, dejará muy cortada esa parte de la tabla e igualará la línea del albiceleste, rival al que enfrentará en la siguiente fecha.

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