Los paceños consiguieron un triunfo agónico ante Fénix y los del oeste bancaron el empate con diez contra Atenas en San Carlos; La Luz le ganó un juego clave a Cerrito, que ahora está en zona de descenso.

Se jugó parcialmente una nueva fecha de la Segunda División profesional y ahora quedan seis para que termine la fase regular. En este campeonato suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a los playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se jugó a principio de año. Los últimos dos de la tabla de promedios descienden al amateurismo; en este momento son Uruguay Montevideo y Cerrito, aunque Miramar Misiones y Paysandú pueden caer a la zona roja en el cierre de la fecha.

Dos líderes

El gran partido de la fecha fue el que se disputó en San Carlos, entre Atenas y Plaza, equipos que arrancaron el fin de semana tercero y primero, respectivamente. El encuentro no cumplió las expectativas, fue empate sin goles. El negocio fue para los colonienses, que siguen en la cima de la tabla y, además, jugaron desde los 25 minutos con uno menos, ya que Máximo Lorenzi vio la roja. En la recta final fue expulsado Fernando Souza en los carolinos.

Aprovechó Oriental de La Paz, que le ganó 3-2 a Fénix y ahora es líder junto a Plaza. Los paceños perdían 2-1 a los 89 minutos, pero llegaron los cabezazos de Christian Paiva y Bruno Motta para dar vuelta el encuentro. Los canarios habían comenzado ganando con gol de Matías Rigoleto, pero los de Capurro lo habían dado vuelta con tantos de Fabricio Fernández y Sebastián Guerrero, este último de penal. En el elenco de Carlos Canobbio vio la roja el argentino Luca Babino, instantes antes del aluvión rival.

Rentistas se afianza en puestos de playoffs, venció de visitante a Uruguay Montevideo 3-1. El celeste de Pueblo Victoria está prácticamente condenado al descenso. Carlos Sánchez, Douglas Bittencourt y Michael Silveira anotaron para los bichos colorados mientras que Lucas Rodríguez, de penal, había descontado transitoriamente.

River Plate sigue dando pelea, si bien está lejos, consiguió un triunfo ante uno de los rivales que tiene que bajar: goleada 3-0 a Colón. Inti López, Alejandro García y Maximiliano Burruzo anotaron para la dársena.

La Luz le ganó agónicamente a Cerrito en el Parque Maracaná en un juego clave por el descenso. Los merengues pasaron a su rival y dejaron al auriverde en zona roja. Joaquín Gottesman anotó los dos goles para los de Aires Puros, el primero de penal y el segundo, en tiempo de descuentos, de tiro libre. Había igualado transitoriamente Agustín da Rocha.

El domingo Huracán del Paso de la Arena derrotó 2-1 a Miramar Misiones, en el Parque Palermo; la fecha se cierra el lunes a las 19.00 cuando Paysandú reciba a Tacuarembó.