Nacional le ganó 2-0 a Cerro Largo en Melo

Nacional ganó un duro partido ante Cerro Largo este sábado en el Ubilla de Melo y sigue en busca de meterse en la pelea por el campeonato, a partir de un crecimiento que se refleja menos en el juego que en los resultados. Al equipo de Daniel Carreño, que venía de una increíble remontada ante Defensor Sporting, no le sobró nada en tierras arachanas, pero fue más efectivo que su rival, en gran medida gracias a la consabida calidad individual que tiene en el plantel.

Tiziano Correa puso en ventaja a Nacional en el primer tiempo, cuando el tricolor la pasaba mal, y en el complemento, Maximiliano Gómez entró desde el banco para poner cifras definitivas ante un equipo arachán que hizo méritos para quedarse con algo más, pero que no tuvo eficacia.

No se puede perdonar

Nacional no entró bien en el Ubilla y sufrió la primera media hora de partido. El equipo no contó con Sebastián Coates ni con Agustín Rogel, lesionados, ni tampoco con el costarricense Francisco Calvo, quien viajó para jugar con su selección. Por eso jugó con una línea de fondo inédita, con la dupla de juveniles Tomás Viera y Luciano Rodríguez en la zaga y con Emiliano Ancheta y Nicolás Rodríguez en los laterales. El fondo tricolor daba muchas facilidades y Cerro Largo llevó peligro consistente hacia el arco de Luis Mejía, que tuvo un par de tapadas sencillas y algún que otro susto.

Brian Lozano, destacado en el ataque arachán, exigió al panameño en una de las primeras, tras una exquisita maniobra entre dos defensores y una volea desde afuera, y generó alguna más después.

A un equipo como Nacional no se lo puede perdonar, diría cualquiera de los arachanes para explicar cómo, a los 30 minutos, cuando Cerro Largo estaba mucho mejor en el partido, el visitante se puso en ventaja con gol de cabeza de Tiziano Correa, que cumplió con la ley del ex. El centro, desde la derecha, fue un pase preciso de Gastón Martirena, que se apunta una nueva asistencia.

Cerro Largo quiso reaccionar y retomar el trámite de antes del gol, pero ya no tuvo claridad, mientras que Nacional, en ventaja, defendió con mejor disposición en el campo.

Error caro

Al segundo tiempo salió mejor Nacional, con la iniciativa en el juego y más adelantado, para generar las primeras chances de gol. Maximiliano Silvera ganó muy bien una pelota en el área y le dio cruzado, pero el palo salvó al arachán. Fue un anuncio.

Pasando los diez minutos del complemento entró Gómez, que fue suplente porque viene recuperándose de una lesión. Gómez venía de liderar la remontada ante Defensor con un doblete y ahora la mandó a guardar en la primera que tocó.

Fue un regalo del arquero paraguayo Pedro González, que quiso salir jugando y le entregó la pelota al pie al delantero tricolor que, como no podía ser de otra manera, no perdonó. Este tipo de errores no se pueden cometer frente a un equipo como Nacional, diría una eventual explicación. Gómez alcanzó los 16 tantos en el año y es uno de los goleadores del campeonato, igualado con el 9 de Albion, Álvaro López.

La ventaja de dos goles ya se veía difícil de revertir para el equipo de Ignacio Ordóñez, que ya con menos físico y golpeado por el resultado había perdido su empuje ofensivo.

El arachán volvió a inquietar sobre el final con juego aéreo sobre el área tricolor, pero no consiguió el descuento para ponerse a tiro y el resultado quedó en manos de la visita.

Con la victoria, Nacional suma 14 puntos en el Clausura e iguala al escolta, Liverpool, que está cuatro puntos abajo de Montevideo City Torque, con los dos todavía por jugar en esta octava fecha. En la tabla anual, con 49 puntos, el bolso se afirma por ahora en la cuarta posición, un poco despegado de los tres de arriba.