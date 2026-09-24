Triste y desprolijo desenlace del grupo 1 de la Copa Uruguay

El triste y desprolijo cierre del grupo 1 –no en lo deportivo, sí en lo organizacional y en su ejecución– volvió a poner en cuestión la Copa Uruguay y su desarrollo, plagado de descuidos y dificultades. Los partidos no se jugaron tal como estaba previsto: el de Torque con Atenas empezó a las 15.30, mientras que el de Danubio con Peñarol lo hizo media hora más tarde por inconvenientes suscitados entre la producción televisiva de Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). En principio, los partidos no iban a ser televisados; finalmente, lo que se consiguió fue una productora alternativa que, a cinco cámaras, emitió el partido desde el María Mincheff de Lazaroff.

Ya en la jornada del miércoles habían existido fuertes diferencias económicas y operativas entre la AUF y Tenfield –en aquel caso, en relación con la producción del VAR para la Copa Uruguay–, y por estas circunstancias, sumadas a tal vez otras que desconocemos, no hubo producción de Tenfield en los cotejos de este jueves, por lo que la AUF contrató el servicio de la productora Click Live Contents para poder emitir el partido y postergar su inicio media hora.

La equidad de la definición quedó partida en mil pedazos y sin importarle a nadie que Danubio (Peñarol ya estaba clasificado, aunque fuese como mejor tercero, desde antes de empezar el partido) jugó más de media hora sabiendo el resultado de Torque-Atenas, o sea, conociendo el resultado que precisaba para ser uno de los mejores terceros. El primer tanto de Peñarol fue gol en contra y de los más torpes que alguien puede esperar; mala suerte de Gonzalo Rodríguez. Ahí Danubio sintió el golpe y quedaba fuera de toda posibilidad porque Atenas le estaba ganando a Torque, pero cerca del final un remate firme y seguro del sanducero Mateo Peralta venció a Sebastián Britos y puso el 1-1. El carbonero pasó primero y los danubianos terceros.

Fue dramático lo que sucedió en el Charrúa, donde Torque lo empató 3-3 en la ultimísima jugada del partido con otro gol del Tanque Nahuel da Silva –sexto partido consecutivo en el que anota–, ante un Atenas que ganando clasificaba como segundo. Los tres goles carolinos los hizo Nicolás Suarez, y los otros del ciudadano los anotaron el chuiense Ezequiel Busquets y Santiago Zampieri.

Con el grupo 2 como único pendiente para la semana que viene, la nómina de los falsos octavos de final entre profesionales empieza a cerrarse. De las 16 plazas reservadas para los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros, ya abrocharon su pasaje Peñarol, Torque, Danubio, Deportivo Maldonado, Cerrito, Wanderers, Central Español, Juventud, Nacional, Albion, Boston River y Liverpool. A ellos se suman River Plate –confirmado entre los mejores terceros– y Rentistas, que sin haber jugado su último partido ya aseguró su boleto a la siguiente ronda.

Más adelante

Este sábado, en el Campeones Olímpicos de Florida, comenzará de manera masiva la fase de eliminación entre los equipos amateurs de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y los de la AUF. Estos últimos en realidad ya pasaron por una fase previa llamada eliminatoria –que debía cumplir con el requisito de partidos de la copa– con los enfrentamientos entre Bella Vista y Terremoto, donde ganó el equipo papal 2-0; Deportivo Italiano y Deutscher, con triunfo de los tanos 1-0; Lito, que venció a Rampla Juniors 2-1, y el último de los partidos jugado recién la semana pasada en el que Durazno Fútbol Club, en el Silvestre Octavio Landoni, le ganó a Deportivo Colonia 2-0. Cumplida esa eliminatoria, quedaron armados los enfrentamientos que habrán de clasificar a los ocho equipos no profesionales que jugarán los verdaderos octavos de final de esta copa.

El primer partido será el sábado y enfrentará al equipo de Nacional de Florida, el club de La Calzada, con Rincón Fútbol Club, equipo procedente de la divisional D de la AUF. El segundo y el tercer encuentro por estas llaves eliminatorias se jugarán un día después, el domingo, en el estadio Dickinson de Salto, que tendrá una doble jornada: a las 15.00 Ferro Carril recibirá a Real Montevideo, equipo también de la D de la AUF, mientras que a las 18.00 se dará el primer cruce entre equipos de la OFI, dado que Gladiador de Salto recibirá a Sportivo Barracas de Dolores, el reciente subcampeón del interior.

El miércoles seguirán estas llaves eliminatorias –que, por supuesto, no tienen VAR ni nada que se le parezca–, con el partido que jugarán en el Parque Ancap, en el barrio Pueblo Victoria de Montevideo, Lito ante Durazno. El jueves se enfrentarán Porongos de Trinidad con Deportivo Italiano en el estadio Juan Antonio Lavalleja trinitario, en un partido que se jugará a las 20.30. Después, el 4 de octubre, Río Negro de San José y Wanderers de Durazno recrearán un choque que en estos últimos años se jugó más veces, seguramente, que en todas las oportunidades en que se habían enfrentado antes. El partido irá en el estadio Casto Martínez Laguarda de San José. El 4 de octubre también, pero en el Silvestre Octavio Landoni de Durazno, Racing de Durazno, uno de los debutantes en la Copa Uruguay, recibirá al elenco de San Carlos. Las llaves eliminatorias entre equipos amateurs se cerrarán el 7 de octubre cuando a las 20.00, en el estadio Álvaro Pérez de San Carlos, Libertad –el Penado 14, actual campeón del interior– reciba al histórico Bella Vista montevideano.