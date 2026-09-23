“Un partido de primerísimo nivel”: Diego Forlán anticipa su debut como técnico de Uruguay frente a Japón

Este miércoles, un día antes del partido amistoso ante Japón con el que la selección uruguaya inicia su actividad de la fecha FIFA, el técnico debutante en la celeste, Diego Forlán, se presentó en conferencia de prensa en la ciudad de Sendai, donde habló con medios japoneses.

Los locales se interesaron por aspectos no tan transitados de la figura de Forlán, como su breve temporada como tenista profesional y aquella experiencia que tuvo en el fútbol japonés, donde vistió la camiseta del Cerezo Osaka entre 2014 y 2015. “Un muy lindo país, con una linda cultura, y sin lugar a dudas que el fútbol japonés es muy atractivo y muy lindo, y a la vez bueno”, expresó Cachavacha.

También fue consultado por su contrato actual con la selección, y Forlán confirmó que su período como técnico interino de la mayor se extiende hasta marzo. En esa fecha habrá elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y será la nueva directiva la encargada de determinar la futura conducción de la celeste. Aclaró además que es el “técnico de la sub 20, que en enero vamos a tener el Sudamericano, que todavía no se sabe dónde, pero tenemos la competición oficial ahí”.

Otro periodista japonés, a quien uno, si se dejara llevar por los prejuicios, puede imaginar celoso por el cumplimiento de los horarios pactados, preguntó por qué el equipo uruguayo salió hoy más tarde de lo previsto del hotel. Forlán explicó: “Es nuestra primera vez trabajando con la selección, entonces era nuestra presentación con todo el equipo, por eso teníamos ahí fijada la bienvenida, la charla; y después, obviamente, trabajar y conocernos un poco, aprovechando el momento para preparar el partido”. “Nos falta que llegue un jugador”, puntualizó Forlán en referencia a Emiliano Martínez, que sería el último en sumarse al grupo en Sendai este miércoles, tras ser convocado a último momento por la lesión de Federico Valverde.

“Sabemos que Japón es una selección con grandísimos jugadores, de muchísima calidad, algunos jugando acá en Japón y muchos en Europa, con muchos jugadores de buen nivel internacional”, consideró Forlán, ya metido en el juego en sí. “Así que sabemos que el partido va a ser difícil, como han sido siempre los partidos que en lo personal he tenido oportunidad de jugar contra Japón; sabemos que va a ser un lindo partido, la gente va a acompañar, el estadio va a estar lleno, así que va a ser un partido de primerísimo nivel”, añadió. La selección japonesa mostró un fútbol vistoso, dinámico y ofensivo, y varios jugadores de excepcional talento y calidad en el reciente Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, donde quedó eliminada ante Brasil en dieciseisavos.

No faltó la referencia al ciclo previo de la selección uruguaya con Marcelo Bielsa y el lastimoso antecedente del Mundial, con la consulta de un reportero que manifestó su sorpresa por la temprana eliminación del equipo, del que opinó que le “faltaba integración entre la defensa y la parte ofensiva”. Forlán respondió que “en los tres partidos tuvimos la mala suerte de que nos hicieran goles que no teníamos previstos, porque la verdad es que el equipo tuvo momentos muy buenos, y lamentablemente no se dio la clasificación que nosotros como hinchas queríamos, ver a Uruguay pasando de fase, compitiendo y viendo la posibilidad de pelear por el título que todos soñábamos y nos ilusionaba”.

“De acá en adelante, ganar”, simplificó Forlán, jocoso, su objetivo en la selección. “Es la obligación que tenemos los uruguayos de llevar a la selección al nivel que sabemos que tiene que estar, y eso es lo más importante, así que obviamente que ganar es lo que más disfrutamos y lo que más nos gusta”.

La selección uruguaya y Forlán debutan en esta fecha FIFA ante Japón este jueves 24. Al día siguiente, la delegación uruguaya parte rumbo a Seúl, donde enfrentará a Corea del Sur el lunes 28; cierra la gira el 6 de octubre, enfrentando a India, en Calcuta.