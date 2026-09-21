Alex Baena, del Atlético de Madrid, y Federico Valverde, del Real Madrid, el 20 de setiembre, en el estadio Metropolitano de Madrid.

El volante del Real Madrid salió lesionado en el clásico madrileño y no será parte de la delegación celeste en la fecha FIFA.

Federico Valverde salió lesionado en la derrota de Real Madrid ante Atlético de Madrid, en el clásico de la capital española. El volante terminó con un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, según informó el club merengue tras la evaluación de sus servicios médicos.

El uruguayo disputó los 90 minutos pese a haber recibido un planchazo del surcoreano Kang-in Lee durante el primer tiempo. Tras el partido, fue sometido a estudios y el club anunció que deberá realizarse nuevas pruebas para determinar el alcance de la lesión que lo dejará, como mínimo, por dos semanas afuera.

Real Madrid comunicó la situación a la selección uruguaya, que rápidamente se movió para citar al sustituto: Emiliano Martínez. El volante del Palmeiras, que fue parte de la convocatoria en el Mundial 2026, estuvo en el banco de suplentes en el empate entre su equipo y Gremio, por el Brasileirao, donde el elenco verde marcha segundo en la tabla de posiciones.

Los primeros en llegar

Juan Ignacio Rodríguez, Lucas Torreira y Naithan Nández fueron los primeros futbolistas convocados para sumarse a los entrenamientos en Japón. Los tres estuvieron trabajando en el gimnasio haciendo ejercicios regenerativos.

Entre el resto de esta jornada y el martes se sumará el resto de la delegación para completar los 26 jugadores. Uruguay jugará el jueves a las 7.05 ante Japón en el primer amistoso de la gira asiática.