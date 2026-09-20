De atrás: Nacional le ganó a Defensor Sporting con tres goles en el cierre

Francisco Calvo, de Nacional, tras convertir el tercer gol de su equipo, el 20 de setiembre, en el Gran Parque Central.

El bolso lo dio vuelta con doblete de Maximiliano Gómez y un gol agónico de Francisco Calvo.

Nacional le ganó a Defensor Sporting con tres goles en cuatro minutos. A los 89 perdía 2-0 y jugaba rematadamente mal. Pero lo ganó, con la lluvia torrencial que se largó en el epílogo como condimento para una celebración que vale más por la forma que por los puntos en disputa.

El bolso sigue lejos en todas las tablas, pero este triunfo es un mimo para el hincha y un espaldarazo de confianza para seguir peleando mientras la matemática indique que es posible algo que parece muy lejano.

Por los barrios

Nacional comenzó con línea de tres, intentando ofender por las bandas, aunque lo más claro lo generó por el medio, con Rubén Botta como dueño del balón, Luciano Boggio rompiendo líneas y Tiziano Correa saliendo del área a apoyar. Más allá de los buenos circuitos, el equipo de Daniel Carreño falló en los pases finales y tuvo los remates a distancia como único argumento.

Maximiliano Gómez y Tomás Viera, tras convertir el segundo gol de Nacional, el 20 de setiembre en el estadio Gran Parque Central Foto: Rodrigo Viera Amaral

Defensor Sporting priorizó el bloque ordenado; cuando pudo, intentó transicionar rápido. El gol llegó en una buena habilitación de Brian Montenegro, que arrastró marcas y le dejó el carril a Francisco Barrios, que rompió los esquemas y con una gran carrera quedó de cara a Luis Mejía: definió como un delantero.

En un primer tiempo en el que pasó poco y la batalla táctica fue más interesante que la futbolística, el violeta se fue 1-0 arriba al descanso, donde había mucho para corregir.

Del desastre a la épica

Nacional siguió buscando en el segundo tiempo, pero no encontró los caminos y, con el ingreso de Maximiliano Gómez, la tentación fue enviar centros, generalmente mal servidos. Los caminos del primer tiempo ya no existían y la reiteración eran los pelotazos al área.

La hinchada se estaba impacientando cuando llegó el segundo golpe de los de Punta Carretas. El argentino Nicolás Medina, recién ingresado, picó al vacío y puso el segundo, daba la sensación de partido liquidado.

Pero lo mejor llegó al final: a los 89 minutos el tricolor tuvo un penal a favor por una mano clara. Maximiliano Gómez, con gran remate, puso el descuento. Instantes más tarde llegó un centro al segundo palo y, tras un rebote en el horizontal, el delantero sanducero convirtió el empate, cumpliendo doblemente con la ley del ex. Los centros, que no funcionaron en toda la tarde, le hicieron ganar el partido a los de Daniel Carreño, el tercero fue pasado y Calvo apareció por el segundo palo para ganarlo. Fugaz. Tres centros. Tres goles. Tres puntos.