Clausura: Danubio y Wanderers igualaron en un juego clave por el descenso

Además, Juventud de Las Piedras venció a Albion y extendió la crisis del pionero, que está complicado para mantener la categoría.

El domingo de fútbol por el Clausura comenzó con dos juegos claves por la permanencia, una de las luchas más angustiantes que transitan los equipos en la recta final de la temporada.

Juventud de Las Piedras prolongó la crisis deportiva de Albion, le ganó 3-1 en el Franzini el domingo por la mañana. Fernando Mimbacas anotó los primeros dos goles y Mirko Díaz lo liquidó en el cierre. En el complemento había descontado Álvaro López para el pionero, que todavía no sumó en el Clausura y solamente ganó uno de los últimos 14 encuentros que disputó.

El pedrense madrugó y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba dos arriba en el marcador. El delantero central que colocó Sergio Blanco se movió como pez en el agua adentro del área. En el primero confirmó la teoría de que dos cabezazos aseguran el gol y dio el testazo a la red en total soledad. En el segundo aprovechó una floja salida del locatario, Francisco Couture le dejó el pase en los pies del goleador, que solamente tuvo que parar y empujar, ya que Sebastián Jaume, dispuesto para ser opción de salida, estaba lejos de su meta.

El inicio fue determinante. Albion solo tuvo una de Francisco Ginella que dio en el palo. En el complemento el entrenador Federico Nieves hizo cambios, y el goleador del campeonato uruguayo, Álvaro López, apareció en el área para descontar con buena definición. Estando a un gol el pionero fue a buscar la igualdad, pero nunca encontró los caminos futbolísticos. El pasaje de los minutos fue frenando el envión anímico y, faltando 13 minutos, selló el triunfo Juventud.

Empate en blanco y negro

Danubio y Wanderers igualaron 1-1 en un partido cargado de emotividad y emoción. El punto obtenido no le deja conformidad a ninguno de los dos: ambos equipos permanecen en zona de descenso directo, por más que achicaron una unidad sobre Cerro.

El primer tiempo fue mal jugado y el cero fue grande. José Alberti tuvo un remate lejano que obligó a volar a Mauro Goicoechea y, del otro lado, Mateo Peralta intentó con un tiro cruzado que se fue cerca del ángulo.

Hubo tránsito libre en la mitad de la cancha; el franjeado tuvo más tenencia y los bohemios fueron más directos, pero los dos equipos acumularon nerviosismo en la zona caliente.

En el segundo tiempo llegaron los goles. Luciano Cosentino volvió de la lesión y dejó su sello en la red, en una jugada en la que desparramó a Goicoechea y definió con el arco libre.

Luego de la ventaja, Wanderers pudo extender, pero el golero danubiano se puso la capa de héroe para mantener deportivamente vivo a su equipo. Los cambios de Mathías Corujo replegaron al bohemio innecesariamente en el mejor momento colectivo.

Danubio empujó con más ímpetu que fútbol y consiguió la jugada capital en un penal, en el que Andrés Matonte necesitó el llamado del VAR para sancionar correctamente. Agustín Buffa le tapó el disparo a Sebastián Rodríguez, pero, en el rebote, anotó Maicol Ferreira.

El franjeado extendió la racha de partidos sin triunfo ante un rival al que no le gana desde 2015. De todas formas, rescató una unidad valiosa, ya que la derrota lo acercaba mucho a la Segunda División.