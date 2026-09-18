Con dos partidos jugados en simultáneo, se cerró el grupo 4 de la fase entre clubes profesionales de la Copa AUF Uruguay. Más allá de confirmarse lo que ya se sabía –que Central Español, ya clasificado, terminaría como primero de la serie–, la victoria en el estadio Artigas de Juventud sobre Racing por 3-0 le dio a los pedrenses el cupo para seguir avanzando a la próxima fase para los 16 que logren clasificar entre los seis grupos compuestos por clubes de la A y de la B, de los que avanzan los dos primeros de cada serie y los cuatro mejores terceros.

Central Español terminó primero e invicto, aunque le costó mantener ese rango de imbatibilidad, dado que empató 1-1 con Oriental de La Paz pasado el minuto 90. Los palermitanos, jugando con un equipo absolutamente alternativo –como lo han hecho por lo general en esta fase y sabiendo que tenían la clasificación en el bolsillo–, recién pudieron empatarlo en el final con un gol de cabeza del argentino Jonathan Dellarossa. Oriental había empezado ganando en el primer tiempo con anotación de Bruno Mota.

Para los paceños el partido no era más que una práctica institucionalizada, dado que no podían acceder a disputar la tercera colocación. Aun ganando el partido y empatando en puntos con el tercero, Oriental quedaba relegado debido al criterio reglamentario de desempate, que en esta edición priorizaba el resultado en los enfrentamientos directos, habiendo caído ante los dos rivales con los que podía igualar.

Juventud con todo

El otro juego sí resultó determinante para sumar un nuevo clasificado y dejó un acontecimiento que, más allá de haber llamado la atención, resultó evidentemente positivo para los interesados. Es que el técnico de Juventud, Sergio Chapita Blanco, apostó a su equipo titular –el de cada fin de semana por el Clausura– para intentar buscar y asegurar la clasificación y seguir adelante. De hecho, lo logró con amplitud, superando claramente al equipo alternativo de Racing que paró Chambián, a quien venció por 3-0.

Juventud fue un equipo superior a su rival y ya lo demostró en la primera parte, cuando se fueron al descanso ganando 2-0. El primer gol fue del Mueca Bruno Larregui, el segundo fue una asistencia directa de Gastón Pereiro para que Alejo Cruz sacara un remate potente y cruzado que venció a Facundo Machado.

Para la segunda parte, Racing colocó a algunos de sus futbolistas titulares buscando emparejar el juego y arrimarse a la clasificación, pero Juventud siguió dominando y, con un gran cabezazo a la salida de un córner de Fernando Mimbacas –quien también ingresó en el complemento–, el elenco pedrense cerró el encuentro.

Central terminó primero con 7 unidades, Juventud segundo con 6 y el tercer lugar fue para Racing, que quedó con apenas 3 puntos y una diferencia de gol desfavorable que le va quitando posibilidades de aspirar a meterse entre los mejores terceros para clasificar.

Este resultado de Racing favorece las posibilidades de River Plate, que el miércoles terminó como tercero en el grupo 5 con cuatro unidades. Ello, sumado a que es posible que en el grupo 2 el tercero quede con tres puntos, les estaría dando a los darseneros la posibilidad firme de seguir adelante.

Justamente por el grupo 2 se jugó el partido postergado que no se había disputado por falta de guardia policial entre Rentistas y Plaza Colonia. En el Complejo Rentistas se dio un triunfo local de manera impensada, debido a que Plaza fue ganando el encuentro hasta el minuto 90, momento en el que empató el elenco bicho colorado y, un par de jugadas después, terminó resolviendo el partido a su favor.

Plaza lo había empezado ganando en el primer tiempo con gol de Nahuel Vargas, pero al minuto 93 Carlos Pato Sánchez, a la altura del punto penal, fulminó el arco patablanca. Después, en el 95, Lautaro Dufur –tras un centro del Pato desde la derecha– puso la pelota contra el palo y con su zurdazo terminó dándole el triunfo 2-1 a Rentistas, para llegar a los cuatro puntos y casi asegurar la clasificación.

Rentistas va primero con 4 unidades, Plaza Colonia tiene 3, Defensor 2 y Cerro Largo 1. Como en la próxima fecha jugarán Defensor ante Plaza y Cerro Largo frente a Rentistas, todos tienen posibilidades.

Hasta el momento los clasificados son Nacional, Albion, Central, Juventud, Deportivo Maldonado y Boston River. Cuando queden definidos los otros diez que avanzan se hará un sorteo sin importar las posiciones que ocuparon para jugar los falsos octavos de final entre los profesionales.