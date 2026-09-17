Libertadores: Estudiantes de La Plata ganó en Brasil y está entre los cuatro mejores

Alexis Castro, de Estudiantes, tras marcar el gol de su equipo durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians, el 16 de setiembre, en San Pablo.

Estudiantes de la Plata se quedó con una sufrida victoria este miércoles en San Pablo y eliminó a Corinthians de la Copa Libertadores, tras el empate 1-1 de la ida. Alexis Castro, mediocampista que en La Plata puso en ventaja a Estudiantes antes de los 5 minutos de partido, esta vez convirtió el gol del triunfo a menos de 5 para el final; un golazo de antología. El centro a media altura fue del lateral zurdo Tomás Palacios, que la rescató justo antes de que saliera por la raya de fondo, y Castro conectó una volea soñada al palo cambiado, con la que abrió un partido que, como toda la llave, fue muy cerrado.

El Timão que dirige Fernando Diniz, que tuvo en el banco a Pedro Milans, no mostró demasiados argumentos, y más allá de algunos avances peligrosos no exigió a Fernando Muslera, con la excepción de una en el primer tiempo, que el arquero uruguayo respondió bien pero la jugada fue anulada por fuera de juego. En el pincha no jugó Tiago Palacios, lesionado. Gabriel Neves entró en el segundo tiempo, cuando Alexander Medina quería piernas frescas en la mitad de la cancha para contener el empuje de Corinthians, que era anunciado e impreciso.

Memphis Depay, la estrella holandesa del conjunto paulista, tuvo la chance de llevar la serie a los penales, precisamente a través de la pena máxima que cobró el árbitro chileno Cristian Garay después de ser convocado por el VAR y comprobar la mano en el área del defensor Leandro González Pírez. Ya se habían cumplido los descuentos, anunció, el penal y se termina. El Cacique le dijo a Muslera algo del tipo “lo atajás”. El arquero se tiró bien hacia su derecha, adonde iba el tiro de Depay, que sin embargo le entró muy de abajo y se le levantó arriba del travesaño. Esta vez Muslera no tuvo que agradecer al palo.

El rival de Estudiantes se conocerá este jueves tras el partido de vuelta entre Flamengo e Independiente del Valle, a las 21.30 en el Maracaná. El equipo ecuatoriano, que dirige Joaquín Papa, la tiene difícil para remontar el 2-0 que sufrió en el Olímpico Atahualpa de Quito.

La semi brasileña

Precisamente en la altura de Quito, Palmeiras, con Joaquín Piquerez —convocado a la selección uruguaya para la inminente gira por asia— como capitán, sufrió pero aseguró su pasaje a semifinales al eliminar por penales a Liga de Quito, después de llegar con ventaja mínima de la ida en San Pablo.

El equipo ecuatoriano se hace fuerte en su bastión, el estadio Rodrigo Paz Delgado, y lo volvió a mostrar este miércoles ante el equipo de Abel Ferreira, último vicecampeón de la copa, que también tuvo en la defensa al argentino nacionalizado uruguayo Alexander Barboza y a Emiliano Martínez en el banco (estos dos reservados por Forlán, pero no convocados).

Palmeiras se puso en ventaja en su primer ataque, un tiro de esquina a los 10 minutos de partido, que Marlon Freitas mandó adentro de rebote después de sorprenderse de estar tan solo dentro del área. Pero Liga empató rápido, tras otro córner, esta vez con un gran cabezazo de Luis Segovia, de pique al suelo y contra el palo, y después asedió por varios tramos del partido al conjunto brasileño. Aún así, el verdão volvió a ponerse en ventaja, ya faltando poco más de un cuarto de hora para el final, con gol de penal de Vítor Roque.

Pareció un golpe irreparable para los albos, pero apareció el goleador. Michael Estrada metió dos tantos en los descuentos y mandó la definición a la tanda de penales, donde los dioses del juego volvieron a dar vuelta la taba. Ahí se lució el lungo arquero del Palmeiras, Carlos Miguel, que con dos estiradas hacia su derecha, abajo, dejó la serie a favor de los brasileños.

Palmeiras enfrentará en seimifinales a Fluminense, que clasificó el martes con gol de Agustín Canobbio.