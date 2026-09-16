Libertadores: Agustín Canobbio rescató a Fluminense, que se metió en semifinales

Fluminense es el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2026, tras eliminar a Platense con un global de 3-2. La llave se cerró en el estadio Ciudad de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, donde el conjunto local —que tuvo al volante uruguayo Martín Barrios como titular y jugó los 90—, dirigido por Martín Palermo, había conseguido igualar la serie con un gran primer tiempo, después del 2-0 que se había traído de Maracaná.

El equipo brasileño no hizo un buen partido, pero en una jugada aislada en el segundo tiempo, de contraataque, Agustín Canobbio, que volvió a ser titular después de una suspensión que lo dejó afuera del partido de ida, hizo un golazo para sellar la clasificación del Flu, que espera rival entre Liga de Quito y Palmeiras (en la ida se impusieron los brasileños, de local, por la mínima).

El mejor del Flu

El Flu que dirige Marcão de Oliveira quizá llegó demasiado confiado con su ventaja de la ida —por algo la sabiduría popular le adjudica al 2-0 un riesgo mayor—, porque después de unos minutos en los que el partido se fue acomodando, Platense se hizo dueño de la pelota y del trámite y poco a poco empezó a inquietar el arco de Fábio.

Guido Mainero, atacante que se rumoreó podía llegar a Nacional, jugó un primer tiempo notable y fue artífice de los dos goles con los que el calamar empató la llave: el primero con una gran jugada individual, que se ensució cuando quiso pasarla en el área, pero la pelota le volvió y sin dudarlo le dio de primera para dejar sin respuesta al arquero, después de otro roce en un defensor; en el segundo, puso un centro a la carrera perfecto en el segundo palo para que Bruno Sepúlveda cabeceara al gol.

En el arranque del complemento, a Platense le costó volver a tomar la rienda del juego, y no consiguió repetir el empuje ofensivo con el que cerró la primera parte, pero Fluminense, que jugó todo el partido replegado y muy lejos del arco rival, tampoco generaba peligro, a excepción de las corridas de Canobbio, que fue el mejor del equipo en la fase ofensiva.

Hulk, su compañero de ataque y referente de área, estuvo muy falto de precisión y también bajo físicamente para correr la cancha, pero en una pelota que perdió Platense en el medio, el 9 la condujo bien y la abrió para Canobbio, que después la resolvió de manera individual: se metió en el área por el costado izquierdo, enganchó hacia adentro para sacarse la marca y le dio de derecha bien ajustada contra el segundo palo.

En la media hora restante, el Flu pudo aumentar con alguna contra. Platense tuvo al menos un par de chances clarísimas para volver a empatar la serie. Sin embargo, Platense tuvo al menos un par de chances clarísimas para volver a empatar la serie, pero el resultado no se movió y los brasileños siguen en carrera, en busca de su segunda Libertadores, después del título conseguido en 2023.