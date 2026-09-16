Primera convocatoria de Uruguay en la era Diego Forlán

La celeste disputará tres amistosos en menos de dos semanas, en el marco de una fecha FIFA que por primera vez se extiende 16 días.

La selección uruguaya vuelve a la actividad internacional tras el Mundial. La fecha FIFA va del 21 de setiembre al 6 de octubre, lo que les permite a los combinados nacionales disputar hasta cuatro partidos en lugar de los dos habituales. Uruguay aprovechará esta ventana ampliada jugando tres compromisos en tres países distintos de Asia.

La delegación partirá el jueves 17 al mediodía, con vuelo previsto para las 12.00, rumbo a Sendai, la primera de las tres ciudades que recorrerá. Japón será el punto de partida, porque el 24 de setiembre a las 19.05, hora local (7.05 en Uruguay), la selección se medirá con los nipones en el estadio Grandy-21, en Miyagi.

Apenas un día después del partido, el 25 de setiembre, la delegación viajará a Seúl para el segundo capítulo de la gira. Allí, el 28 de setiembre a las 20.00, hora local (8.00 en Uruguay), enfrentará a Corea del Sur en el Seúl World Cup Stadium.

El tercer y último tramo del viaje llevará al equipo a India. El 30 de setiembre la delegación cambiará de país por tercera vez para instalarse en Calcuta. El último encuentro de la gira será el 6 de octubre, cuando la celeste enfrente a India en el estadio VYBK (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan) a las 19.00 (10.30 en Uruguay). Los tres encuentros serán transmitidos por AUF TV.

Hay equipo

Al frente del plantel estará Diego Forlán, quien afronta su primera ventana internacional como director técnico interino de la selección mayor. Forlán fue contratado por la AUF para dirigir a la sub 20 en su camino al Mundial, categoría que en paralelo está compitiendo en los Juegos Odesur bajo las órdenes de Santiago Espasandín. A Forlán lo acompañarán en el cuerpo técnico Diego Pérez como ayudante, Santiago Ferro y Diego Estavillo como preparadores físicos e Ignacio Bordad como entrenador de arqueros.

Arqueros: Santiago Mele, Cristopher Fiermarín, Thiago Cardozo.

Defensas: Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Mouriño, Sebastián Cáceres, Ronald Araújo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera.

Volantes: Juan Manuel Sanabria, Joaquín Piquerez, Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros: Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre, Darwin Núñez.