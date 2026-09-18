El sábado se pone en marcha la etapa en la que Cerro recibe a Peñarol en el Tróccoli y Nacional a Defensor Sporting en el Gran Parque Central; el líder del torneo, Montevideo City Torque, cierra la fecha el lunes.

Transcurrida entre semana la actividad de Copa AUF Uruguay, el sábado vuelve el campeonato uruguayo con la fecha 7 del Clausura.

Rumbo a completar la primera mitad del último torneo del año, Montevideo City Torque se alza como el mejor equipo en esta parte de la temporada y lidera el Clausura con puntaje ideal y con un partido menos.

El equipo de Marcelo Méndez, que con esta racha también se mezcló en la parte alta de la anual (el partido pendiente ante Peñarol, fijado para el 30 de setiembre, es crucial para esa tabla), jugará el lunes con todos los resultados a la vista, de visita en el Parque Palermo ante Central Español. El resto de la etapa se jugará entre sábado y domingo.

Los tres del sábado

El sábado habrá tres partidos, dos de ellos en el interior del país. La fecha arrancará al mediodía en el Campeones Olímpicos de Florida, donde Boston River recibirá al hundido Progreso. El gaucho de La Teja, que necesita un milagro para no descender, viene de caer ante Cerro, rival directo en la zona roja de abajo, además de haber caído también, con un equipo alternativo, en la Copa Uruguay. Los de Ignacio Ithurralde atraviesan una temporada bastante irregular, con alguna mejoría a partir de la segunda mitad del año, pero todavía lejos de su principal objetivo, la clasificación a una copa continental.

De tarde, en el Tróccoli, frente a Peñarol, Cerro buscará mantener su sólido desempeño en el Clausura, en el que es escolta de Torque. El equipo de Diego Aguirre ya parece repuesto de la derrota clásica y se mantiene como líder de la tabla acumulada, aun con un partido menos, pero el cerrense tiene con qué complicarlo en su bastión de la villa, escenario en el que por este torneo ya les ganó a Albion y a Racing.

Si hablamos de localías fuertes, Deportivo Maldonado se destaca como uno de los equipos que más puntos consiguieron jugando en casa (31 de los 49 que suma), solo detrás de Racing (32 de 52), por lo que en su vuelta al Domingo Burgueño Miguel buscará recuperar el terreno perdido con la última derrota ante Defensor, que lo bajó de la punta de la anual. El Depor recibirá a Cerro Largo en un duelo del interior.

Domingo de partidazos

Los cuatro encuentros dominicales tienen su particular atractivo. El primero, con poco en juego en los puestos críticos de las tablas, se jugará en el Franzini, ideal para arrancar el domingo cerca de la feria del Parque Rodó. Albion recibirá a Juventud, dos buenos equipos que transitan en la anual por la meseta de los puestos sin premio ni castigo, aunque de trayectos opuestos en la temporada. El pionero necesita recuperar la memoria de todo lo bueno que hizo en el Apertura para empezar a sumar: es ahora el único sin unidades en el Clausura; Juventud, que va en ascenso en el juego, puede aspirar a meterse en la pelea del torneo si hilvana buenos resultados.

Pasado el mediodía, en el estadio María Mincheff de Lazaroff, el popular Jardines del Hipódromo, habrá un choque candente por el descenso. Danubio, que está complicadísimo y en medio de una profunda crisis deportiva de la que no vislumbra la salida, recibirá a Wanderers, que aunque rescató un empate en la última contra Nacional, dejó puntos por el camino y volvió a quedar en rojo tras la victoria de Cerro.

Nacional y Defensor Sporting se enfrentarán en el Gran Parque Central. El tricolor sufrió, justamente, un duro golpe en su visita al Viera y se le escapó la victoria, pero Daniel Carreño mantiene el invicto desde que asumió y busca seguir haciendo crecer al equipo. Resta ver cómo responde en casa –donde el bolso ha tenido dificultades a lo largo de la temporada– frente al violeta, que viene de conseguir su primera victoria en el torneo, nada menos que sobre Deportivo Maldonado.

La jornada se cerrará en el Parque Viera, con Liverpool frente a Racing. El equipo de Jorge Fossati sufrió su primera derrota del Clausura frente a Torque e intentará la recuperación, pero enfrente tendrá a uno de los equipos más consistentes del campeonato. El conjunto de Sayago, que dirige Cristian Chambian, ya tiene su boleto asegurado en la definición del año y se mantiene firme y bien arriba para desalentar cualquier idea de que aquel histórico título en el arranque del año tuvo algo que ver con la suerte.

Por último, Central Español, equipo que Antonio Pacheco busca encarrilar después del bajón que sufrió a partir del Intermedio, saldrá al Parque Palermo con ganas de bajar al líder, Torque, el lunes.

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