Copa AUF Uruguay: Nacional venció a Progreso y ganó el grupo 5

Con el triunfo de Nacional sobre Progreso 1-0 –con gol de penal de Tiziano Correa en el primer tiempo– y el empate sin goles entre Albion y River Plate, se cerró la disputa del grupo 5 de la fase de clubes profesionales de la Copa Uruguay 2026.

Los tricolores clasificaron primeros con 7 unidades y Albion segundo con 5. River Plate terminó en la tercera colocación con 4 puntos –tras ganarle a Progreso, caer ante Nacional e igualar con Albion–, por lo que conserva buenas posibilidades de meterse entre los mejores terceros por su diferencia de goles. De todos modos, deberá esperar el cierre de los demás grupos para saber si esas cuatro unidades le alcanzan para avanzar a los falsos octavos de final entre profesionales.

El equipo de Daniel Carreño –que mira con preocupación su relativa lejanía respecto de los puestos de Copa Libertadores en la tabla anual del Campeonato Uruguayo y que por eso, aunque no sea de manifiesto, parece obligado a reforzar su concentración y juego en la Copa Uruguay– arrancó con un once alternativo de futbolistas poco habituales en este ciclo. Sin embargo, se trató de una alineación con enorme potencial por la calidad de las figuras que la integraban, y pudo superar plenamente en el primer tiempo a Progreso, que también presentó una formación alternativa en función de que Tabáre Silva debe apostar todo a la tabla del descenso para mantener la categoría.

El equipo tricolor, que vistió de celeste, se puso en ventaja con un gol de penal de Correa, falta cometida sobre Tomás Verón Lupi, quien tuvo algunos minutos de destaque. En la segunda parte, Carreño hizo variantes e introdujo a varios titulares, seguramente pensando en la preparación del debut en el Clausura ante Defensor Sporting.

El otro elemento singular del partido en el Saroldi es que esta vez sí se pudieron enfrentar en un partido oficial, en la cancha, padre e hijo de la familia Dos Santos. Esta vez, y no como unas semanas atrás, cuando jugaron por el Clausura, ambos salteños fueron titulares: Agustín en el eje central de Nacional y Jonathan, el padre, comandando el ataque de los gauchos. Agustín tiene 18 años y su padre le lleva menos de 16, ya que nació cuando Jonathan tenía 15 años y 9 meses.

Resistir y avanzar

En el otro encuentro del grupo, disputado en el Palermo entre Albion y River Plate también con mayoría de futbolistas alternativos, el trámite fue parejo. Sobre el final, River estuvo cerca de desequilibrarlo, lo que hubiese significado su clasificación directa, pero varias intervenciones del arquero salteño se lo impidieron.

Este jueves se cerrará la actividad del grupo 4 con otros dos partidos en simultáneo que se jugarán desde las 15.30. El más importante es el que disputarán en el estadio Artigas de Las Piedras el local, Juventud, y Racing: ambos intentarán conseguir la clasificación a través del segundo cupo, al llegar a esta fecha final con 3 puntos, tras haberle ganado a Oriental de La Paz y caído frente a Central Español. Si empatan será Racing el que se quedará con el segundo lugar, ya que perdió por dos goles con los palermitanos, mientras que los pedrenses cayeron por tres tantos de diferencia.

También a las 15.30, pero ya sin modificar ninguna de las posiciones para avanzar, Central Español –que hasta ahora tiene puntaje perfecto– recibirá en el Parque Palermo a Oriental de La Paz, ya eliminado por no sumar unidades y habiendo caído frente a los dos rivales con los que podría igualar en 3 puntos. Esto se debe a que, según el criterio de desempate elegido esta vez para la Copa Uruguay, ante la igualdad de puntos en la tabla la posiciones, se define por el resultado entre sí.