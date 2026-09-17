El equipo estadounidense derrotó 2-0 a Cruz Azul con goles de Lionel Messi y Casemiro; fue el título 28 en la carrera del delantero uruguayo.

En las últimas semanas se generó mucha polémica sobre la vuelta de Luis Suárez a las selección uruguaya bajo el mandato de Diego Forlán, algo que finalmente no sucedió. El delantero sigue ganando títulos en su carrera; ya son 28 desde que es profesional. Anoche sumó la Campeones Cup luego del triunfo 2-0 de Inter Miami ante Cruz Azul, de México.

Este torneo es un partido anual que enfrenta al campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos con el ganador del Campeón de Campeones de la liga mexicana, y se disputa desde 2018.

Suárez fue titular y completó todo el encuentro. A los 23 minutos intercambió roles con su amigo Lionel Messi. El salteño desbordó por derecha y puso un centro perfecto al centro del área que cabeceó el argentino. El segundo fue de Casemiro de cabeza, a la salida de un tiro de esquina. El conjunto rosado también tuvo al zaguero uruguayo Maximiliano Falcón durante todo el encuentro.

Más allá del resultado, Cruz Azul dominó las acciones y duplicó a su rival en situaciones de gol, convirtiendo en figura al golero de la selección canadiense Dayne St. Clair. En el elenco mexicano ingresó en el segundo tiempo Gabriel Toro Fernández.

Inter Miami ganó el título por primera vez. Se sumó a la lista que ya integraban Columbus Crew, Atlanta United, New York City, América y Toluca. Tigres es el único que levantó la copa en dos oportunidades.

Los 28 títulos de Suárez

El delantero salteño ganó 13 títulos en Barcelona, club con el que consiguió más alegrías: cuatro Ligas, cuatro Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En Nacional ganó tres campeonatos uruguayos y dos Clausura; con Inter Miami ya lleva tres trofeos: una MLS Supporters’ Shield, una MLS y una Campeones Cup; en Ajax ganó una Eredivisie y una Copa de los Países Bajos; en Gremio un Campeonato Gaúcho y una Recopa Gaúcha; en Liverpool una Copa de la Liga; en Atlético de Madrid una Liga y en la selección uruguaya la Copa América 2011.