Copa Sudamericana: Boca Juniors eliminó a San Pablo con gol de Leandro Lozano y es semifinalista

San Pablo y Boca Juniors jugaron un partido bien de copa en el Morumbí, intenso, incierto y con final caldeado, que terminó en empate y le dio la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2026 al equipo argentino, gracias al triunfo que había obtenido en la ida con gol de Miguel Merentiel. En San Pablo, fue el uruguayo Leandro Lozano el que anotó un golazo para el xeneize, que parecía tener la noche resuelta con calma antes del empate del zaguero Domingos Duarte sobre la hora, que convirtieron en padecimiento los últimos minutos y los descuentos.

El equipo brasileño, dirigido por Dorival Júnior, atraviesa un pésimo presente: de mitad de tabla para abajo en el Brasileirão y eliminado tempranamente de la Copa de Brasil, venía de perder el clásico ante Palmeiras, y la exigencia y la furia del Morumbí se hizo sentir, por momentos vuelta contra su propio equipo, que jugó muy mal y sufrió todo el primer tiempo, aunque los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena no pudieron plasmar su superioridad en el marcador y se fueron al descanso sin goles.

El nerviosismo reinaba en el elenco paulista dentro del campo, pero también en los suplentes, en el técnico y en la hinchada, lo que le sumó dificultades al árbitro Gustavo Tejera, que sin embargo controló el partido y lo hizo con aquel criterio mundialista, favoreciendo la dinámica del juego y cobrando poco, con menos tarjetas que advertencias verbales, y resolviendo con calma situaciones complicadas. Antes del empate, hubo un gol anulado a San Pablo por un offside milimétrico.

Boca se puso en ventaja cuando atravesaba el peor sacudón del partido, sobre los 15 del complemento, cuando San Pablo había cambiado la actitud y se había posicionado más arriba: tenía que salir a buscar el partido. Así, quedó un hueco en el fondo por el que Lozano, de muy buen partido, defendiendo y atacando, se mandó y quedó solo frente al arco para fusilar al arquero Rafael de zurda, la menos hábil. Es el décimo partido con la camiseta de Boca para el ex Nacional, y su primer gol.

El xeneize enfrentará a Vasco da Gama, que más temprano le ganó 2-0 a Independiente Santa Fe, que dirige Pablo Repetto. En la ida, en Bogotá, habían empatado sin goles. El equipo colombiano, en el jugó Franco Fagúndez los 90 minutos, batalló en el São Januário, pero el conjunto brasileño fue superior y ganó con un gol de Bruno Duarte en el primer tiempo, y otro de David Correa en el segundo, con exquisita asistencia de José Luis Rodríguez, que también jugó todo el partido.

Por el otro lado del cuadro, este miércoles Santos, que ganó 2-0 en la ida, visita a Atlético Mineiro en Belo Horizonte, y el jueves Montevideo City Torque recibe a Cienciano en el Charrúa, con la misma desventaja tras la ida en Cusco.