Una más: Martín Satriano se perderá el encuentro ante India por lesión

Uno de los nombres nuevos en la lista de Diego Forlán para la fecha FIFA era Martín Satriano, que generaba interés por su presente en el fútbol español. El delantero no tuvo minutos en la derrota ante Japón ni en la victoria frente a Corea del Sur, pero había grandes posibilidades de que apareciera frente a India, en el último encuentro.

En las últimas horas, el futbolista de 25 años quedó desafectado del plantel por “un proceso inflamatorio” en su rodilla, según informó la sanidad de la selección uruguaya. Viajará a España para seguir con los estudios en Getafe, su club.

En los últimos días se fueron confirmando bajas de cara al encuentro del martes, ante India. Giorgian de Arrascaeta se fracturó la muñeca ante los surcoreanos y Sebastián Cáceres sufrió un tirón muscular. El zaguero, que no tuvo minutos en los amistosos, viajó a España para continuar su recuperación con su equipo, Celta de Vigo. Brian Rodríguez tampoco estará; el volante ofensivo debió volver a México por un problema de visado para el ingreso al nuevo país asiático.

También quedó afuera Mathías Olivera por un problema muscular en la zona inguinal que sufrió en el entrenamiento del viernes. El zaguero completará la recuperación en Nápoles.

De esta forma, quedan 21 futbolistas a la orden de Forlán. La idea inicial del entrenador es que todos puedan tener minutos. Thiago Cardozo, Santiago Mouriño, Juan Ignacio Rodríguez y Emiliano Martínez son los que todavía no tuvieron participación.

Completan el plantel los goleros Santiago Mele y Cristopher Fiermarin; los defensas Guillermo Varela, Naithan Nández, Ronald Araujo, José María Giménez, Joaquín Piqueréz y Juan Manuel Sanabria; los volantes Lucas Torreira, Facundo Bernal, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar y Maximiliano Araújo; y los atacantes Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre, Darwin Núñez y Federico Viñas.

Uruguay cerrará su gira por Asia el martes cuando enfrente a India, que viene de perder 4-0 ante Brasil. El último encuentro será a las 10.30 en el VYBK Stadium, en Calcuta, con capacidad para 85.000 espectadores.