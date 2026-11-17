Wanderers ganó 2-1 en el Viera en el cierre de la penúltima fecha del Clausura, y hasta que termine la temporada seguirá dependiendo de sí mismo para quedarse en la A, por un lado, y como agregado mantener la categoría para jugar la Sudamericana en 2027. Hubo muchísima gente en el Prado, que despidió a sus jugadores al grito de “Wanderers no se va”. Fue una victoria ajustadísima y con el corazón en la boca, porque todos los resultados vistos dejaban al bohemio al borde del abismo.

Wanderers se había puesto en ventaja en el primer tiempo cuando a la salida de un córner, y con Juventud ya iniciando la transición atacante, Nicolás Freitas recuperó la pelota, avanzó un par de trancos y la clavó en el ángulo superior derecho de Fabricio Correa, para el delirio de la gente que colmó dos tribunas del Viera.

A los 10 del segundo tiempo, Wanderers se puso el estent que permitió a su corazón y al del pueblo bohemio que respondiera, y tras un perfecto centro de pelota quieta de José Alberti apareció Santiago Benítez, el futbolista formado en Peñarol y que el año pasado estuvo en la B en Colón.

A los 20 llegó el descuento de Juventud con un zapatazo impresionante del artiguense Rodrigo Chagas que se clavó en el ángulo derecho del floridense Sergio Buffa. Ahí otra vez miles de electros de fuerza en cada ataque de los pedrenses, que se pusieron pesados atacando contra la tribuna Cayetano Saporiti. Los albinegros sufrieron, además, porque en el final se fue expulsado Nahuel Furtado, vio la quinta amarilla su capitán Nicolás Queiroz y, además, la lesión del castillense Joaquín Zeballos, que entró un par de minutos y debió salir nuevamente, por lo que serán baja el viernes cuando se jueguen todo ante Liverpool.

La victoria de Wanderers deja el último lugar que nadie quiere –el del tercer descenso– con varios candidatos a la última fecha con crueles posibilidades de no permanecer en la A en 2027. Sucede que ahora han quedado Cerro y Wanderers con 85 puntos y un promedio de 1.164, Cerro Largo con 87 puntos y un promedio de 1.192, y Central, que como viene de la B solo tiene 37 partidos jugados y 44 puntos, y su promedio al momento es de 1.222. Eso hace que Cerro Largo, que juega el día antes de los otros involucrados por el descenso ante Peñarol, que necesita ganar para asegurar la anual, precise la victoria para evitar cualquier ulterioridad al otro día. La misma condición crítica sucederá el viernes con Cerro, que juega ante Nacional, y Wanderers, que juega ante Liverpool. En ambos casos, sus antagonistas precisan los puntos para la anual para tratar de arrimar a la Libertadores, teniendo el piso del puntaje anual, aunque tienen otras posibilidades. La de Liverpool, ser primero o segundo del uruguayo, y la de Nacional, ganar la Copa AUF Uruguay.